Calendario y resultados de la selección femenina de Inglaterra 2026: partidos de las Lionesses, canales de TV, streams en vivo y cómo verlos

La selección femenina de Inglaterra comenzó 2025 con un objetivo: revalidar su título europeo. Lo logró al vencer a España en la final del Campeonato de Europa tras una tanda de penaltis. No fue fácil: vencieron a Suecia en cuartos y a Italia en semis, ambas veces tras alargue o penaltis. Así, el equipo de Sarina Wiegman se tomó revancha de la final del Mundial 2023.

En 2026 se medirán de nuevo en la eliminatoria para la Copa Mundial Femenina de 2027. Solo el primero del grupo irá directo a Brasil; el resto deberá pasar por la repesca. Por eso es clave que las Lionesses sumen desde el principio y confían en cerrar 2025 con buen pie.

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