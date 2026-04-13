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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calendario TV USWNT 2026: partidos, resultados, streaming y cómo ver a la selección femenina de EE. UU

USA
SheBelieves Cup
Women's football

Guía completa de la temporada de Estados Unidos, con la SheBelieves Cup y los partidos de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027.

La selección femenina de Estados Unidos inició una nueva era en 2024. Emma Hayes, recién llegada, impactó de inmediato en un equipo que lo necesitaba. A pocas semanas de asumir, la exentrenadora del Chelsea guió a Estados Unidos hacia la medalla de oro olímpica, enviando un mensaje al fútbol femenino al comenzar el nuevo ciclo de la Copa del Mundo.

Tras su eliminación récord en Australia 2023, que costó el puesto a Vlatko Andonovski, el país celebra el rápido regreso a la lucha por títulos. Con tres años por delante hasta la Copa del Mundo Femenina 2027, Hayes puede pulir a esta prometedora generación para que luche por el título.

En GOAL encontrarás el calendario, los partidos, los resultados y cómo ver al equipo en 2026.

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    ¿Qué partidos tiene programados la selección femenina de fútbol de Estados Unidos en 2026?

    La selección femenina de Estados Unidos comenzó 2026 con dos amistosos en enero: venció a Paraguay y Chile con actuaciones dominantes. La victoria sobre Chile destacó porque la consiguió la alineación con menos experiencia del equipo en más de 20 años.

    En marzo, el equipo de Hayes ganó la SheBelieves Cup por octava vez al vencer a Argentina, Canadá y Colombia sin encajar ningún gol.

    • Anuncios

  • ¿Qué tiene previsto la selección femenina de fútbol de Estados Unidos para 2026?

    La Federación Estadounidense de Fútbol programó tres partidos más para la selección femenina en 2026. En abril se enfrentará a Japón en San José, Seattle y Commerce City.

    Después vendrán tres fechas FIFA, incluida la de noviembre, cuando Estados Unidos dispute el Campeonato Femenino de la CONCACAF. Los cuatro mejores equipos de ese torneo se clasificarán para la Copa Mundial Femenina de 2027, y habrá dos plazas más en juego en la repesca intercontinental.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Cómo ver a la selección femenina de fútbol de Estados Unidos en 2026

    Los derechos de retransmisión de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos se reparten entre varias cadenas, igual que los de la masculina. En inglés, Warner Bros. Discovery tiene los derechos: todos los partidos se ven en directo en Peacock y Max (antes HBO Max), y el 50 % también en TNT Sports.

    Los canales de Turner se pueden ver también en plataformas de streaming como Sling TV y DirecTV Stream.

    Para el público hispanohablante, Telemundo Deportes transmite los partidos en Peacock, Telemundo y Universo.

    Consulta aquí los mejores paquetes para ver a la selección femenina de fútbol de EE. UU.

    Disfruta de la selección femenina de EE. UU. en directo en Peacock.
    Suscríbete hoy mismo.

  • Calendario y resultados de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos en 2026

    FechaHoraPartidoCompeticiónLugar
    24 de enero14:30 PT / 17:30 ETSelección femenina de EE. UU. 6-0 ParaguayAmistosoDignity Health Sports Park, Carson
    27 de enero19:00 PT / 22:00 ETSelección femenina de EE. UU. 5-0 ChileAmistosoHarder Stadium, Santa Bárbara
    1 de marzo14:00 PT / 17:00 ETEstados Unidos 2-0 ArgentinaCopa SheBelievesGeodis Park, Nashville
    4 de marzo15:45 PT / 18:45 ETSelección femenina de Estados Unidos 1-0 CanadáCopa SheBelievesCampo ScottsMiracle-Gro, Columbus
    7 de marzo12:30 p. m. PT / 3:30 p. m. ETSelección femenina de EE. UU. 1-0 ColombiaCopa SheBelievesEstadio Sports Illustrated, Harrison
    11 de abril14:30 PT / 17:30 ETEstados Unidos 2-1 JapónAmistosoPayPal Park, San José
    15 de abril19:00 PT / 22:00 ETSelección femenina de EE. UU. vs. JapónAmistosoLumen Field, Seattle
    18 de abril18:00 PT / 21:00 ETSelección femenina de EE. UU. vs. JapónAmistosoDick's Sporting Goods Park, Commerce City

    Los próximos partidos de 2026 se anunciarán a su debido tiempo.

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