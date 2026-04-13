La selección femenina de Estados Unidos inició una nueva era en 2024. Emma Hayes, recién llegada, impactó de inmediato en un equipo que lo necesitaba. A pocas semanas de asumir, la exentrenadora del Chelsea guió a Estados Unidos hacia la medalla de oro olímpica, enviando un mensaje al fútbol femenino al comenzar el nuevo ciclo de la Copa del Mundo.

Tras su eliminación récord en Australia 2023, que costó el puesto a Vlatko Andonovski, el país celebra el rápido regreso a la lucha por títulos. Con tres años por delante hasta la Copa del Mundo Femenina 2027, Hayes puede pulir a esta prometedora generación para que luche por el título.

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