La selección femenina de Estados Unidos inició una nueva era en 2024, con Emma Hayes causando un impacto inmediato en un equipo que necesitaba precisamente eso. A las pocas semanas de asumir el cargo, la exentrenadora del Chelsea condujo a Estados Unidos al oro olímpico y lanzó un aviso al resto del fútbol femenino ante el inicio de un nuevo ciclo mundialista.

La selección, cuatro veces campeona del mundo, sufrió en Australia 2023 su eliminación más temprana en un Mundial femenino y, como consecuencia, Vlatko Andonovski dejó el cargo de seleccionador. Por eso, para el país ha sido una alegría ver al equipo volver tan pronto a conquistar un título. Ahora, con mucho tiempo por delante hasta el próximo gran torneo, el Mundial femenino de 2027, Hayes puede centrarse en desarrollar a esta prometedora generación de jóvenes futbolistas y prepararlas para luchar por el trofeo.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre el calendario de la selección femenina de Estados Unidos, sus partidos y resultados, y cómo verla en 2026...