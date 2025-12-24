Calendario de partidos del Mundial de 2026... y canales que lo retransmitirán

A medida que se acerca el inicio de la Copa del Mundo de 2026, los ojos de los aficionados al fútbol de todo el mundo se dirigen hacia el torneo más importante y seguido de la historia del deporte, en su vigésimo tercera edición, única y excepcional.

Esta edición tiene un carácter excepcional por varias razones, la primera de ellas es que se celebra por primera vez en tres países: Estados Unidos, Canadá y México, lo que encarna el espíritu de cooperación y la ampliación de la base de aficionados en el continente americano.

La edición de 2026 marca otro hito histórico, ya que el número de selecciones participantes asciende a 48 por primera vez en la historia del torneo, que comenzó en 1930, lo que brinda mayores oportunidades a las naciones emergentes y aumenta la intensidad de la competición y la emoción.

Esta ampliación refleja el deseo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) de potenciar la inclusividad del deporte y brindar a más pueblos la oportunidad de vivir de cerca la experiencia del Mundial.

Los preparativos están en pleno apogeo en las ciudades anfitrionas, donde se están acondicionando los estadios y las infraestructuras para recibir a millones de aficionados de todo el mundo. Con previsiones de un aumento récord en las cifras de audiencia y asistencia de público, se espera que la Copa del Mundo de 2026 sea un evento deportivo y cultural que deje una huella inolvidable en la historia del fútbol mundial.

En las siguientes líneas, Koora ofrece el calendario de partidos, los resultados y la clasificación de los grupos de la Copa del Mundo de 2026, así como los canales que retransmitirán la competición.