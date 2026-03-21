Calafiori: «Italia es superior; si nos clasificamos para el Mundial, podremos plantar cara a cualquiera»

«¿Miedo? Si jugamos como sabemos hacerlo, iremos al Mundial. Sobre el papel somos superiores, solo hay que creer en nuestras posibilidades. Hay un poco de negatividad por ahí, pero estoy seguro de que la selección y la afición remarán en la misma dirección. El objetivo sigue estando a nuestro alcance, debemos mantenernos unidos».





Hasta ahora, Calafiori ha disputado 12 partidos con la camiseta azul de la selección absoluta: 9 con Spalletti (que le dio la oportunidad de debutar en junio de 2024) y 3 con Gattuso.





«La emoción más fuerte de mi carrera fue el Italia-Croacia en la Eurocopa; quería redimirme por el gol en propia puerta contra España y lo conseguí gracias a la asistencia a Zaccagni, así que pasamos a octavos».



