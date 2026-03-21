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Calafiori: «Blessin, en el Genoa, me llamaba "bastardo italiano"; en el Roma de Mourinho, me dejó fuera de la convocatoria con un mensaje de texto»

El defensa del Arsenal recuerda su pasado en Italia y su resurgimiento en Suiza antes de su fichaje por el Bolonia.

Riccardo Calafiori habla de su pasado en Italia.


El defensa del Arsenal declaró en una entrevista a SportWeek, el semanario que sale a la venta el sábado junto con La Gazzetta dello Sport: «¿Mourinho publicó un vídeo en Roma mientras estudiaba mi perfil en el ordenador y, unos meses más tarde, tras la derrota por 6-1 ante el Bodo, me calificó de inadecuado para el nivel del equipo? Una locura. Había apagado el teléfono durante un par de horas y, cuando lo encendí, tenía 300 notificaciones por leer. La gente me enviaba el vídeo con mis estadísticas publicado por Mou. Estaba encantado, luego probablemente le decepcioné y después del Bodo todo cambió. Tenía que ser así, fue un golpe duro, pero me ayudó a crecer».


  • CEDIDO AL GENOA

    «¿Federico Marchetti le contó a La Gazzetta que en el Genoa el entrenador Blessin te trataba mal y te llamaba "bastardo italiano"? Yo siempre tiendo a justificar el comportamiento de los demás y seguro que me equivoqué en algo. Sin embargo, incluso después de tantos años, no tengo una buena impresión de él. El Genoa descendió y nos peleamos: creo que, aunque me hubiera dejado jugar un poco más, mi carrera no habría cambiado».


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  • RENAGADO EN SUIZA

    «Tenía la autoestima por los suelos. Volví a la Roma y me enteré por un mensaje de texto de que estaba fuera de la plantilla. Me preguntaba si mi destino estaría en las categorías inferiores, pero tenía fe: nunca soñé con ser un futbolista cualquiera, quería trabajar para llegar a donde estoy ahora».


    «¿Me he sentido alguna vez incomprendido en la Serie A? Con la Roma y el Genoa no me fue bien, pero lo acepté porque era muy joven. La decisión de volver a empezar en el Basilea fue perfecta; nada más llegar allí supe que era el lugar adecuado para mí: los compañeros no se veían fuera del campo, en la ciudad había poco que hacer. Era el entorno ideal para encontrar continuidad y madurar rápidamente».


  • REDENCIÓN EN BOLONIA

    "De vuelta en Italia, creo que me he redimido con el Bolonia. ¿Ganas de volver atrás en el tiempo? Las cosas bonitas tienen un principio y un final. Soy adicto a las sensaciones que sentí aquel año y me encantaría volver a vivirlas. Sin embargo, siendo realista, entiendo que es mejor conservar ese recuerdo tal y como es: perfecto. Le debo muchísimo a Thiago Motta: él, Spalletti y Arteta me han cambiado».