La integración de estos exjugadores va mucho más allá de simples funciones de embajadores. Cafu quiso destacar que su enorme experiencia sobre el terreno de juego influye directamente en las políticas deportivas actuales. El grupo siente que la autoridad central de este deporte le respeta de verdad.

«Se escuchan nuestras opiniones, y muchas de las iniciativas llevadas a cabo en nombre de este deporte han estado marcadas por nuestras reflexiones, ideas, planes y participación», añadió Cafu.

«Sabemos cómo el fútbol puede transformar vidas, mejorar sociedades y ampliar las oportunidades para personas de todo el mundo; y estamos comprometidos a seguir llevándoles esa esperanza. Seguimos estando a disposición para apoyar el gran progreso que nuestro deporte ha experimentado en la última década, garantizando que siga llegando y beneficiando a personas de todos los países del mundo en los que se juega al fútbol».