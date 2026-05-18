Cafú afirma que Neymar estuvo «solo» demasiado tiempo y señala a las dos estrellas que deben liderar a Brasil en el Mundial 2026

Neymar es el ídolo del fútbol brasileño desde 2010, pero Cafú cree que el país no lo ha protegido.

Antes había muchas estrellas que decidían partidos, pero ahora Neymar debe cargar solo con el peso del país, opina el exdefensa de Roma y Milan.

El legendario capitán, último brasileño en alzar el trofeo mundial en 2002, admitió haber hablado del tema con sus excompañeros. «Hablé con Roberto Carlos y le dije: "Qué pena que este chico esté solo"», contó Cafú a ESPN. «Lleva 15 años con la obligación de hacerlo todo, y hacerlo solo no sirve de nada. En la selección hay que compartir responsabilidades».