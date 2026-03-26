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Cada liga tiene su... Fiorentina: el Tottenham, el Sevilla, el Wolfsburgo y el Niza corren el riesgo de descender

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Cuatro grandes clubes corren el mismo riesgo que la Fiorentina en Italia

Si es cierto que las (posibles) desgracias nunca vienen solas, la temporada 2025/26 podría ser recordada como aquella en la que cinco equipos consolidados e históricos de las cinco principales ligas europeas se vieron, como mínimo, amenazados por el descenso.

Y no solo eso: de hecho, la Fiorentina se encuentra a solo dos puntos de la zona de descenso a ocho jornadas del final de la temporada, tras meses de drama deportivo con el cese de Pioli y el trabajo casi terapéutico de Vanoli; también en las otras cuatro ligas principales hay equipos generalmente asociados a la Europa en una situación de gran dificultad.

  • TOTTENHAM

    El Tottenham venía de una temporada controvertida, que culminó con la victoria en la Europa League (el primer título desde 2008), pero también con un triste decimoséptimo puesto, el penúltimo que permitía mantenerse en la Premier League. La directiva (entre la que se encontraba Paratici, hoy en la Fiorentina) había apostado por Thomas Frank, un entrenador con un brillante pasado en el Brentford.

    El mercado de fichajes de verano había sido interesante, con incorporaciones de la talla de Xavi Simons, Kudus, Palhinha y Kolo Muani. Sin embargo, Frank no encajó desde el principio, y el equipo llegó a principios de 2026 con pocas certezas. En los últimos años, entrenadores como Conte, Mourinho, Espírito Santo y el propio Postecoglou lo han tenido muy difícil. Sin victorias en el nuevo año, los Spurs se decantaron por Igor Tudor, libre tras su destitución por parte de la Juventus. ¿El resultado? Casi solo derrotas, el impactante episodio de Kinsky sustituido por Vicario tras 17 minutos y dos errores garrafales en el 5-2 encajado ante el Atlético de Madrid en la ida de los octavos de la Champions, el sangrante 3-0 infligido por el Nottingham Forest en el duelo directo de la última jornada antes del parón.

    Por si fuera poco, Tudor ha tenido que afrontar el grave duelo por la pérdida de su padre. El West Ham, antepenúltimo, está a solo un punto, 30 a 29, y el miedo en los Spurs no deja de crecer. El futuro de Tudor ya pende de un hilo, y parece que ya se habría contactado con Sean Dyche, una especie de Ballardini al otro lado del Canal de la Mancha.

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  • SEVILLA

    A solo tres puntos de la zona de descenso y con una afición en plena revuelta que exige la venta del club a Sergio Ramos, leyenda del equipo rojiblanco que comenzó y terminó su carrera precisamente en Sevilla. Los andaluces, que ven al Mallorca peligrosamente cerca en el penúltimo puesto, se encuentran en plena lucha por la permanencia y han destituido recientemente al entrenador Almeyda.

    Los exjugadores del Inter Agoumé y Alexis Sánchez no parecen capaces de llevar al equipo más allá de una costosa permanencia en La Liga: la decisión de las últimas horas ha sido confiar el banquillo a Luis García Plaza, que ha entrenado precisamente al Mallorca y al Alavés, dos de los equipos que compiten con el Sevilla por evitar el descenso, pero que llevaba casi dos años sin ejercer.

  • WOLFSBURG

    En Alemania, el Wolfsburgo corre el riesgo de sufrir un colapso increíble. De hecho, el club lleva varias temporadas sin lograr clasificarse para las competiciones europeas, concretamente desde la 2020/21, con el actual entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, al frente del equipo.

    Hablamos del equipo con la quinta mayor masa salarial de toda la Bundesliga, que en el mercado de fichajes de verano gastó casi 70 millones. La plantilla está compuesta por nombres importantes, como Arnold, Erkisen, Majer, Wimmer, Grabara, Koulierakis y Amoura, todos ellos jugadores titulares también en sus selecciones nacionales. El Wolfsburgo es penúltimo, a nada menos que 3 puntos de la zona de play-out, donde se encuentra el St. Pauli con 24 puntos.

    La directiva, para remontar una temporada desastrosa, ha confiado en un viejo lobo de mar, Dieter Hecking, el tercer entrenador de la temporada tras Simonis y Bauer. Hecking ya había entrenado al Wolfsburgo hace más de 10 años. Se hizo cargo del club en 2012 y lo llevó a ganar la Copa de Alemania en 2015, y a los octavos de final de la Champions al año siguiente, donde cayó ante el Real Madrid tras remontar. Esa sigue siendo la mejor versión del Wolfsburgo (excluyendo la del título de 2009), con talentos de la talla de Perisic, Schürrle, Luiz Gustavo, Naldo, Max Kruse, pero sobre todo un joven Kevin De Bruyne. ¿Bastará el regreso de Hecking para salvar al Wolfsburgo de un descenso que no se produce desde hace 29 años?

  • NIZA

    En comparación con los equipos mencionados anteriormente, el Niza está ligeramente mejor, pero sigue en peligro. Ocupa la decimoquinta posición, con 27 puntos, a cinco de la zona de play-out, que ocupa el Auxerre con 22.

    En los últimos años, el Niza aspiraba a lo más alto de la Ligue 1, un ambicioso proyecto iniciado con la adquisición por parte de INEOS, el gigante dirigido por Jim Ratcliffe (accionista del Manchester United). Inversiones millonarias que, sin embargo, no se han traducido en grandes resultados. En la Europa League, el Niza del exjugador del Nápoles Ndombele y de Wahi ha decepcionado, quedando en la posición número 33 de la fase de grupos inicial, tras caer también derrotado ante la Roma.

    Además, el ambiente está que arde, con la afición organizada en plena protesta contra la directiva y el equipo. Hace unos meses, los aficionados se presentaron en el centro de entrenamiento y agredieron físicamente a algunos jugadores, como Boga y Moffi. El propio Boga presentó una denuncia y abandonó el Niza en enero para fichar por la Juventus. Puel llegó al banquillo tras la destitución de Haise. La trayectoria del Niza parece estar en claro descenso, pero esta temporada, en el sur de Francia, la permanencia no parece estar, a fin de cuentas, tan lejos.