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Sebastian Kehl Lars RickenGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

BVB, noticias y rumores: ¿una relación difícil con su superior? Se revelan nuevos detalles sobre la salida de Sebastian Kehl del Borussia Dortmund

Tras la salida de Sebastian Kehl del BVB, salen a la luz nuevos detalles. ¿Hubo diferencias insalvables en la directiva del equipo amarillo y negro? Noticias y rumores sobre el Borussia Dortmund.

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  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, rumor: se revelan nuevos detalles sobre la salida de Kehl

    Han salido a la luz nuevos detalles sobre la separación entre el Borussia Dortmund y Sebastian Kehl.

    Según un reportaje del diario Bild, habría habido «diferencias insalvables» en la cúpula directiva del BVB, provocadas principalmente por una relación difícil entre Kehl y su superior directo, el director deportivo Lars Ricken.

    El origen de esta situación se remonta a la primavera de 2024, cuando, de forma algo sorprendente, Ricken —por entonces todavía director del centro de formación de cantera de los amarillos y negros— asumió el cargo de director deportivo que había dejado vacante Hans-Joachim Watzke, en lugar de que lo ocupara el director deportivo Kehl.

    Al parecer, Kehl llevaba bastante tiempo aspirando al cargo y, por lo tanto, se sintió decepcionado cuando se quedó sin él y tuvo que conformarse con el puesto de director deportivo.

    Además, el periódico revela que la decisión de prescindir de Kehl ya se había tomado antes del partido del sábado por la noche contra el HSV. Sin embargo, según el kicker, se esperó hasta después del partido para hacer el anuncio, con el fin de marcar un corte más limpio ante la inminente pausa por los partidos internacionales.

    En una reunión celebrada el domingo por la mañana en la sede del BVB en Dortmund-Brackel, se le comunicó a Kehl la decisión en una conversación de aproximadamente una hora. En el comunicado oficial del club se habla de una separación «de mutuo acuerdo».

    Desde 2018, Kehl fue durante cuatro años director del departamento de jugadores profesionales del BVB; durante ese tiempo, el Dortmund ganó la Copa DFB de 2021. En el verano de 2022, el exjugador profesional del BVB asumió el cargo de director deportivo; en 2024, los amarillos y negros llegaron a la final de la Liga de Campeones.

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  • Markus KröscheGetty Images

    BVB, Noticias: Krösche informa sobre su conversación con Kovac

    Markus Krösche ha hablado sobre su encuentro con el entrenador del BVB, Niko Kovac, durante una visita al programa «Aktuelles Sportstudio» de laZDF.

    El director deportivo del Eintracht de Fráncfort y el entrenador del Dortmund se reunieron el pasado martes en Fráncfort para cenar y charlar en persona. Sin embargo, la reunión no tenía como objetivo una posible colaboración futura, sino que la conversación surgió más bien por casualidad.

    «¡Es una historia divertida! Al final, Peter Fischer cumplió 70 años y organizó una fiesta. Niko Kovac también estaba allí. Nuestro portavoz de prensa, Jan Strasheim, es amigo de Niko. Le dije que me uniría a la cena. Luego nos sentamos juntos y hablamos de fútbol. Lo que se hizo con eso es la vida actual», aclaró Krösche.

    Últimamente se habían multiplicado las especulaciones sobre si Kovac y Krösche podrían convertirse en compañeros de trabajo en el BVB en un futuro no muy lejano. Tras la salida del director deportivo Sebastian Kehl, los rumores podrían cobrar ahora un nuevo impulso.

    Y es que, según un reportaje de Bild, el técnico de 45 años estaría pensando en dejar el Eintracht de Fráncfort, ya que no está de acuerdo con la discrepancia entre las expectativas económicas y las deportivas. Por lo tanto, estaría «más abierto que nunca» que Krösche permanezca en el SGE más allá del verano. Si abandona el club, podría abrirse para él una nueva y atractiva oportunidad deportiva en el Borussia de Dortmund.

  • 1. FC Köln v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Noticias: Anton lamenta la marcha de Brandt y Süle

    El defensa central del BVB, Waldemar Anton, lamenta que Julian Brandt y Niklas Süle vayan a abandonar el club al final de la temporada actual.

    «A nivel personal, me parece una pena que Juli, Niki y Salih nos dejen. Hemos vivido muchas cosas juntos, hemos pasado por muchas situaciones y nos hemos reído mucho. Cada uno de ellos tiene sus cualidades, y cada uno nos va a faltar a su manera», declaró el internacional alemán al diario Ruhr Nachrichten.

    Al mismo tiempo, esto supone para el Dortmund la oportunidad de un nuevo comienzo en cuanto a la plantilla. «Cuando se van jugadores, llegan otros nuevos; eso es lo habitual en el fútbol. Estoy seguro de que la directiva fichará a buenos jugadores», afirmó Anton.

    En cuanto a las perspectivas de éxito para los próximos años, el jugador de 29 años también desearía que Nico Schlotterbeck renovara su contrato. «Hablaré con Schlotti sobre ello, eso está claro. Al final, la decisión es suya. Se lo está pensando mucho. Y sabe perfectamente, como todos los demás, que nos alegraría mucho que se quedara con nosotros».

  • BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund

    Fecha

    Partido

    4 de abril, 18:30 h

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 de abril, 15:30 h

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 de abril, 15:30 h

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

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