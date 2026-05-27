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Christian Guinin

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BVB, noticias y rumores: ¿Piden demasiado dinero? Parece que dos fichajes son muy caros para el Borussia Dortmund

Bundesliga
Fichajes
Borussia Dortmund
K. Karetsas
D. Moreira
G. Kobel

Al parecer, el BVB no puede fichar a dos candidatos. Noticias y rumores del Borussia Dortmund.

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  • Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, rumor: dos posibles fichajes resultan demasiado caros para el Dortmund

    El Borussia Dortmund se enfrenta a un duro revés en su intento por fichar a dos candidatos que están en el mercado.

    Según Sky, el BVB perderá la pugna por Konstantinos Karetsas (KRC Genk) y Diego Moreira (Racing de Estrasburgo) por sus altas pretensiones económicas.

    Genk pediría entre 35 y 40 millones de euros por Karetsas, cifra elevada para un jugador de solo 18 años.

    En cuanto a Moreira, además del traspaso, su posición de extremo ofensivo, inexistente en el 3-4-3 de Niko Kovac, complica su fichaje.

    Para la próxima temporada, el Dortmund ha fichado hasta ahora a tres jugadores: el defensa central Joane Gadou, procedente del RB Salzburgo, por unos 20 millones de euros, y las promesas Kaua Prates y Justin Lerma.

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  • KobelGetty Images

    BVB, Noticias: Kobel no estará con la selección suiza

    El portero Gregor Kobel no viajará de momento con la selección suiza.

    El portero titular aún está de baja por enfermedad y no puede incorporarse. Viajará solo tras recibir el alta médica del BVB.

    En la Copa América de Estados Unidos, Canadá y México, Suiza integrará el grupo con Catar, Bosnia y Herzegovina y Canadá. Antes de viajar, la selección helvética jugará un amistoso contra Jordania en St. Gallen.

  • BVB FansGetty Images

    BVB, Noticias: El Borussia Dortmund sube los precios de los abonos

    El Borussia Dortmund subirá los precios de los abonos de temporada la próxima temporada.

    Según el comunicado del club, los abonos de asiento costarán entre un 2 % y un 4 % más para la temporada 2026/27.

    Las entradas de grada y las destinadas a personas con discapacidad subirán un 2 %. En una temporada completa con 17 partidos de Bundesliga en casa, un abonado de la tribuna sur pagará cinco euros más.

  • BVB, calendario: próximas citas del Borussia Dortmund

    Fecha

    Concurso

    Partido

    18 de julio

    Partido amistoso

    Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB

    29 de julio

    Partido amistoso

    Cerezo Osaka vs. BVB

    1 de agosto

    Partido amistoso

    FC Tokio vs. BVB