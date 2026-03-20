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BVB, noticias y rumores: ¡Parece que le faltan perspectivas deportivas! ¿Se avecina una salida amarga del Borussia Dortmund?

En el futuro, el BVB quiere apostar aún más por los jóvenes talentos. Uno de ellos, al que los borussianos hubieran querido tener más tiempo en el equipo, parece que va a abandonar ahora el club. Noticias y rumores sobre el BVB.

Más noticias y rumores sobre el BVB:

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  • U17 4-Nations Tournament: Germany v ItalyGetty Images Sport

    BVB, rumor: ¿Va a perder el BVB a una joya de su ataque?

    Según informa Ruhr24, es posible que Nick Cherny ya no vuelva a jugar con el Borussia Dortmund. Al parecer, este versátil jugador ofensivo de 18 años, cuya temporada parece haber terminado antes de tiempo debido a una lesión, prefiere no renovar su contrato, que está a punto de expirar.

    El tres veces internacional alemán sub-18 se incorporó al BVB procedente de la cantera del Arminia Bielefeld en el verano de 2023. Tanto con el Arminia como con el Borussia, este mediocampista goleador logró ganar el campeonato sub-17. Con el equipo filial del Dortmund, ha marcado dos goles en diez partidos disputados esta temporada en la Regionalliga West; pero no solo por eso los responsables del BVB estaban muy interesados en negociar un nuevo contrato.

    Sin embargo, según el informe, al joven talento le faltaban oportunidades suficientes para desarrollarse en el BVB. Habría interesados tanto de la primera división alemana como de la 2.ª Bundesliga. Por lo tanto, es muy posible que Cherny nunca vuelva a jugar con los amarillos y negros, para cuyo segundo equipo marcó por última vez a principios de febrero en el partido contra el Wuppertaler SV (2-2).

    «Iba por muy buen camino. Por eso es aún más amargo que ahora no podamos contar con él», declaró el entrenador del BVB II, Daniel Ríos.

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    BVB, rumor: ¡parece que hay una tendencia clara! Esto es lo que se sabe sobre el futuro de Schlotterbeck

    Es la pregunta que acapara toda la atención en el Borussia Dortmund: ¿se marcha o se queda Nico Schlotterbeck? Según informa Sky, una nueva ronda de negociaciones celebrada el pasado lunes entre el representante de Schlotterbeck, Björn Etzel, y los responsables del BVB, encabezados por Sebastian Kehl y Lars Ricken, ha dado un nuevo giro a las negociaciones.

    Aunque, según se informa, no se ha logrado ningún avance decisivo, el 23 veces internacional alemán se inclinaría ahora más por renovar su contrato. Las razones para ello serían, por un lado, que el BVB ha logrado enviar una señal importante con la renovación de Felix Nmecha. Además, Schlotterbeck habría acogido con satisfacción el hecho de que, con las salidas de Julian Brandt, Niklas Süle o Salih Özcan, por fin se haya impulsado un cambio y que, en el futuro, el juego por las bandas vuelva a desempeñar un papel más importante.

    Si el Borussia lograra renovar el contrato, vigente hasta 2027, el BVB seguiría contando con un líder indiscutible, una figura con la que identificarse y un mentor tras el cual puedan desarrollarse talentos como Luca Reggiani. Además, el zurdo de 26 años pasaría a formar parte de los jugadores mejor pagados.

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    BVB, Noticias: Kovac se pronuncia sobre su reunión con Markus Krösche

    ¿Ocupará Markus Krösche pronto un alto cargo en el BVB? Estas especulaciones cobraron un nuevo impulso el pasado miércoles, cuando se informó de una reunión privada y una cena conjunta entre el director deportivo del Eintracht de Fráncfort y el entrenador del Dortmund, Niko Kovac.

    Últimamente se habían multiplicado las especulaciones sobre si Kovac y Krösche podrían convertirse en compañeros de trabajo en el BVB en un futuro no muy lejano. Según informaciones de Sky, tanto el director deportivo Lars Ricken como el director técnico Sebastian Kehl están en la lista de posibles salidas de los amarillos y negros; al menos, sus contratos, vigentes hasta 2027, no se renovarán por el momento.

    Si finalmente se produjera la separación, Krösche estaría listo para ser un sucesor adecuado. Según un reportaje de Bild, el técnico de 45 años estaría pensando en dejar el Eintracht de Fráncfort, ya que no estaría de acuerdo con la discrepancia entre las expectativas económicas y las deportivas.

    Sin embargo, Kovac confirmó ahora durante la rueda de prensa previa al partido de la Bundesliga contra el Hamburgo SV que en la reunión solo se habían tratado asuntos privados. Todo lo demás sería «una exageración». El encuentro con Krösche se produjo por casualidad, ya que el entrenador del BVB se encontraba en Fráncfort con motivo del 70.º cumpleaños de la leyenda del Eintracht y expresidente Peter Fischer.

    En un principio, Kovac solo había quedado con su antiguo compañero en el SGE, Jan Martin Strasheim, actual director de Medios y Comunicación del Eintracht, a quien conoce de su etapa conjunta en el Frankfurt (2016-2018). Krösche se habría sumado a esta reunión de forma espontánea.

  • Niko KovacGetty

    BVB, Noticias: Kovac advierte sobre la recta final de la Bundesliga

    Máxima concentración hasta alcanzar el objetivo: Niko Kovac no ve margen para experimentos en el Borussia Dortmund, a pesar de la cómoda ventaja que tiene sobre el tercer clasificado. «Nos quedan ocho partidos por disputar y aún nos esperan encuentros muy difíciles contra rivales directos», declaró Kovac antes del duelo contra el Hamburgo SV el sábado por la noche (18:30 h/Sky): «Eso significa que no debemos bajar la guardia en ningún momento».

    Si uno empieza a descuidarse, en la Bundesliga puede pasar cualquier cosa, añadió el técnico de 54 años: «Por eso vamos a ser diligentes. Vamos a trabajar. Y si queremos probar algo, ya tendremos la pretemporada de la nueva temporada».

    Contra su antiguo club, Kovac espera de nuevo una actuación tan concentrada como la del 2-0 contra el FC Augsburgo el pasado fin de semana. Si lo consiguen, la ventaja de ocho puntos sobre el TSG Hoffenheim y el VfB Stuttgart podría seguir aumentando. Dados los nueve puntos de desventaja respecto al dominante FC Bayern, es poco probable que el mejor equipo de la segunda vuelta de la liga hasta la fecha (22 puntos) pueda alcanzar la cabeza de la tabla.

    Julian Brandt podría alcanzar un hito especial el sábado: el delantero, que dejará el BVB al final de la temporada, está a punto de disputar su partido número 300 con la camiseta amarilla y negra.

    (SID)

  • BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund

    Fecha

    Partido

    21 de marzo, 18:30 h

    BVB - Hamburgo SV (Bundesliga)

    4 de abril, 18:30 h

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 de abril, 15:30 h

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 de abril, 15:30 h

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

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