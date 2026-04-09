BVB, noticias y rumores: Para evitar una salida dolorosa, el Borussia Dortmund planea aumentar considerablemente el sueldo de su fichaje estrella

Dieter Hecking, entrenador del VfL Wolfsburgo de la Bundesliga, criticó las declaraciones de Kevin Großkreutz, campeón del mundo en 2014, quien deseó el descenso del club. «Que cada uno se ocupe de lo suyo; esas declaraciones son irrespetuosas, criticar desde fuera es fácil. Un club que lleva casi 30 años en la Bundesliga tiene todo el derecho deportivo a seguir allí», afirmó Hecking en Sport Bild.
La leyenda del BVB, Großkreutz, había hecho estas declaraciones recientemente en el podcast Viertelstunde Fußball. «En realidad, no deberían descender. El estadio siempre está lleno, el ambiente es genial», dijo con sarcasmo, y añadió: «Siempre hablo con el corazón. ¡Quiero, deseo que desciendan! Y punto». El Wolfsburgo ocupa el puesto 17, de descenso directo. A seis jornadas del final, le faltan cuatro puntos para la promoción y seis para la permanencia.
Hecking añadió: «No nos obsesionan los números, porque al final de la temporada suelen darse resultados inesperados. Solo controlamos lo nuestro; nuestro mínimo es el puesto 16».
Sobre los rumores de caos, respondió: «No, eso perjudica al equipo. No es fácil con tantas nacionalidades y personalidades que asumen las derrotas de forma distinta, pero aquí no hay 24 gruñones y conmigo nunca habrá caos». Eso sí, admitió: «La plantilla es demasiado grande».
(SID)