BVB, noticias y rumores: Niko Kovac debe cumplir dos objetivos claros en la recta final de la temporada

La temporada del Borussia Dortmund se desliza hacia un desenlace anodino, lo que frustra a afición y directiva. Por ello, el entrenador Niko Kovac siente cada vez más la presión de cumplir las expectativas.

Hace dos semanas, con once puntos de ventaja sobre el tercero, el subcampeonato parecía asegurado; pero dos derrotas consecutivas han complicado el panorama.

La ventaja, antes cómoda, se ha reducido a cinco puntos y, a cuatro jornadas del final, ni siquiera el segundo puesto está a salvo. Dos actuaciones poco convincentes contra el Bayer Leverkusen (0-1) y el TSG Hoffenheim (1-2) agravan el panorama.

La revista kicker habla de «tendencias preocupantes» en el conjunto amarillo y negro, y la presión sobre Kovac aumenta.

Aunque el croata no peligra de momento, la directiva, liderada por el director deportivo Lars Ricken, exige un juego más atractivo y mayor protagonismo de la cantera.

El técnico de 54 años será evaluado según estos criterios. Cuenta con el respaldo directivo: según el informe, está implicado en la planificación de la plantilla y puede influir en las decisiones de personal. Sin embargo, cada nueva derrota hasta el final de la temporada probablemente aumentará aún más la presión sobre él.