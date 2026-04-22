El Borussia Dortmund teme que Serhou Guirassy no pueda jugar contra el SC Friburgo. El delantero, que marcó ante la TSG Hoffenheim, sufre una conmoción cerebral.

Marcó el 1-1 provisional contra el TSG Hoffenheim, pero ya mostraba molestias. Según Sky, sufrió una conmoción cerebral al ser derribado en su área.

En el minuto 84, Ozan Kabak lo derribó al intentar despejar y, aunque el defensa no fue sancionado, las consecuencias para el jugador del Dortmund fueron graves. La conmoción no se diagnosticó hasta después del partido.

Las secuelas persisten: no ha entrenado y su participación ante el Friburgo se decidirá en los próximos días.

Su ausencia sería un golpe duro para el BVB: con 19 goles y seis asistencias en todas las competiciones, Guirassy es el jugador más peligroso del Dortmund esta temporada.