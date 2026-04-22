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Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Traducido por

BVB, noticias y rumores: ¡Lleva días sin entrenar! El Borussia Dortmund podría sufrir una baja importante

Bundesliga
Borussia Dortmund
S. Guirassy

El Borussia Dortmund podría prescindir de una de sus estrellas este fin de semana. Además, se cancelaría un compromiso previsto para el próximo verano. Noticias y rumores del BVB.

Más noticias y rumores sobre el BVB:

  • Al parecer, el BVB negocia un fichaje sensacional
  • El club busca evitar un “escenario de pesadilla” antes de la próxima temporada.
  • ¡Un nombre sorprendente! Se rumorea que el club busca fichar a un cotizado delantero.
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDAFP

    BVB, rumor: Serhou Guirassy podría perderse el partido contra el Friburgo.

    El Borussia Dortmund teme que Serhou Guirassy no pueda jugar contra el SC Friburgo. El delantero, que marcó ante la TSG Hoffenheim, sufre una conmoción cerebral.

    Marcó el 1-1 provisional contra el TSG Hoffenheim, pero ya mostraba molestias. Según Sky, sufrió una conmoción cerebral al ser derribado en su área.

    En el minuto 84, Ozan Kabak lo derribó al intentar despejar y, aunque el defensa no fue sancionado, las consecuencias para el jugador del Dortmund fueron graves. La conmoción no se diagnosticó hasta después del partido.

    Las secuelas persisten: no ha entrenado y su participación ante el Friburgo se decidirá en los próximos días.

    Su ausencia sería un golpe duro para el BVB: con 19 goles y seis asistencias en todas las competiciones, Guirassy es el jugador más peligroso del Dortmund esta temporada.

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  • Borussia Dortmund Bad Ragaz Training Camp 2024Getty Images Sport

    Rumor: el BVB Borussia Dortmund cancelaría su pretemporada de verano.

    Según Ruhr Nachrichten, el Borussia Dortmund modifica su preparación de verano por un calendario atípico. 

    Tras el stage de 2025 en Saalfelden (Austria), el club prescindirá de un campo de entrenamiento tradicional para la temporada 2026/27. Salvo un viaje a Asia a finales de julio, la preparación se desarrollará en su sede.

    La razón es el apretado calendario: tras la temporada y antes del Mundial, los internacionales apenas tendrán tiempo de recuperarse.

    Se prevé que los jugadores que participen en la Copa dispongan de al menos tres semanas de descanso tras ser eliminados, pero luego deberán incorporarse de inmediato a la pretemporada, sin fase de transición. Para los jugadores afectados, apenas habría margen para retomar poco a poco el ritmo del club tras el torneo y el descanso.

  • Calendario del BVB: próximos partidos del Borussia Dortmund

    FechaPartido
    26 de abril, 17:30 hBVB - Friburgo
    3 de mayo, 17:30 hMönchengladbach - BVB
    8 de mayo, 20:30 hBVB - Fráncfort
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