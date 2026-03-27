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NICO SCHLOTTERBECK BORUSSIA DORTMUNDIMAGO / Kirchner-Media

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BVB, noticias y rumores: la UEFA anuncia la sanción impuesta a Nico Schlotterbeck tras una extraña tarjeta roja

Bundesliga
Borussia Dortmund
VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund
N. Schlotterbeck
S. Kehl

Tras la enigmática expulsión del Borussia Dortmund en Bérgamo, la UEFA toma medidas y sanciona a Nico Schlotterbeck. Mientras tanto, se rumorea que el exdirector deportivo Sebastian Kehl podría regresar al Borussia. Noticias y rumores sobre el BVB.

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  • Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 2025IMAGO / ANP

    BVB, Noticias: La UEFA sanciona a Schlotterbeck tras su expulsión desde el banquillo

    La amarga eliminación del Borussia Dortmund de la Liga de Campeones ante el Atalanta de Bérgamo en los octavos de final tiene consecuencias. Tras la turbulenta derrota por 1-4 a finales de febrero en Bérgamo, la UEFA ha impuesto ahora varias sanciones al BVB y a su afición, y ha fijado la sanción para Nico Schlotterbeck.

    El defensa central ha sido sancionado con un partido de suspensión en una competición de la UEFA por «conducta antideportiva». De este modo, se aplica el reglamento oficial: un jugador o un oficial queda «automáticamente sancionado para el siguiente partido de una competición de clubes de la UEFA». Por lo tanto, queda descartada la posibilidad de que se revoque la sanción.

    Lo más llamativo: Schlotterbeck vio la tarjeta roja desde el banquillo, sin motivo aparente para muchos. Su propia versión a través de Instagram fue clara: «Después de que, según me pareció, diez jugadores del Atalanta se levantaran a la vez y se quejaran en voz alta, me levanté». Añadió: «Les dije que se volvieran a sentar. Eso fue todo. Sin insultos, sin faltas de respeto ni nada por el estilo».

    Hasta hoy, la escena sigue causando asombro. Incluso después del partido, la decisión le resultaba inexplicable: «El árbitro no supo explicarme por qué me sacó la tarjeta roja, ni siquiera después del partido». Los acontecimientos que rodearon la expulsión tuvieron lugar en la agitada fase final del partido.

    Manuel Gräfe ofreció posteriormente una posible explicación. El exárbitro de la Bundesliga declaró a Bild: «Si además entra en la zona de revisión de forma confrontativa y agresiva, o en la zona técnica del equipo contrario o en el terreno de juego, hay que expulsarlo del campo rápidamente».

    Además de la sanción a Schlotterbeck, también se sancionó al club. La UEFA dictó una amonestación por conducta antideportiva del equipo. Además, el Dortmund debe pagar 13 000 euros por los daños causados en el estadio y debe acordar con el Atalanta la reparación de otros daños causados por los aficionados. Por los disturbios de los espectadores se impuso además una multa de 5000 euros.

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  • Sebastian KehlGetty Images

    BVB, Noticias: Weidenfeller aboga por el regreso de Kehl a Dortmund

    La marcha de Sebastian Kehl del Borussia Dortmund sigue dando que hablar, y ha provocado reacciones visiblemente emotivas en Roman Weidenfeller.

    Weidenfeller, que jugó junto a Kehl durante muchos años en el BVB y es amigo suyo, no dejó lugar a dudas sobre la importancia de este para el club. «Solo podemos dar las gracias a Sebastian por la pasión que siempre ha demostrado», subrayó el campeón del mundo de 2014 al margen de un partido del equipo de leyenda del BVB, y destacó que Kehl había desempeñado un papel fundamental durante décadas, tanto como jugador y capitán como, más tarde, como director deportivo.

    Sin embargo, lo que más le llegó al exguardameta fue el aspecto personal. «Por supuesto, siempre seguirá siendo mi amigo», aclaró Weidenfeller, dejando así patente lo estrecha que es la relación entre ambos hasta el día de hoy. Aunque puede entender la decisión del club, al fin y al cabo los cambios forman parte del negocio. «Si en algún momento hay una reorientación, eso afecta a todo el mundo», dijo, sin querer valorar la decisión en sí.

    Al mismo tiempo, Weidenfeller miró hacia el futuro y expresó su deseo de que Kehl regresara pronto al BVB, como jugador del equipo de leyendas del BVB. «Me imagino perfectamente que vuelva a formar parte del equipo en algún momento. Está más que invitado a salir al campo conmigo», explicó con vistas a futuros partidos de leyendas.

    De hecho, Weidenfeller ya había intentado convencer a su antiguo compañero para que participara en el partido de aniversario en el estadio Rote Erde. «Me hubiera gustado convencerlo para que estuviera aquí», reveló. Pero la separación aún era demasiado reciente para ello; un poco de distancia le viene bien en estos momentos. No obstante, Weidenfeller sigue teniendo la esperanza de que, en algún momento, vuelvan a jugar juntos con la camiseta negro y amarilla.

  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    BVB, rumor: el interés por Marco Senesi parece que pasa a la siguiente fase

    Al parecer, el Borussia Dortmund puede volver a albergar esperanzas fundadas en su intento por fichar a Marcos Senesi. Después de que durante mucho tiempo se considerara que el argentino se decantaría por otros clubes de primera línea, la situación ha cambiado últimamente a favor del BVB.

    Según informa el diario deportivo italiano Corriere dello Sport, la Juventus de Turín ha perdido terreno en la pugna por el defensa central. Aunque parece ser que los italianos ya han presentado un contrato listo para firmar, al parecer su oferta económica no puede competir con la de la competencia, por lo que están buscando alternativas.

    Senesi, cuyo contrato con el AFC Bournemouth expira en verano, está disponible sin coste de traspaso y, por lo tanto, es muy codiciado. Además del Aston Villa, que actualmente se considera el favorito, según el informe, el Borussia Dortmund también habría presentado una oferta concreta y seguiría teniendo buenas posibilidades. Además, el AS Roma y varios clubes de la Premier League, entre otros, han mostrado su interés. También el Atlético de Madrid y el FC Barcelona han sido relacionados últimamente con el jugador de 28 años.

    En el BVB, la planificación de la defensa ya está en pleno apogeo. Independientemente de una posible renovación del contrato de Nico Schlotterbeck, hay necesidad de refuerzos en la defensa central, sobre todo debido a la inminente marcha de Niklas Süle y a otras incógnitas en la plantilla. Con Senesi, el Dortmund ficharía a un zurdo experimentado que podría aportar su granito de arena de inmediato. Sin embargo, ya hay competencia en su posición preferida: además de Schlotterbeck, la plantilla cuenta con Ramy Bensebaini y el joven talento Luca Reggiani.

    Todo apunta a que Senesi abandonará el Bournemouth en verano para dar el siguiente paso en su carrera, idealmente en un club con proyección internacional. Queda por ver si el argentino acabará realmente fichando por el Dortmund.

  • BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund

    Fecha

    Partido

    4 de abril, 18:30 h

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 de abril, 15:30 h

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 de abril, 15:30 h

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

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