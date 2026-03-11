Goal.com
Guirassy KovacIMAGO / Sven Simon
Jonas Rütten

Traducido por

BVB, noticias y rumores: ¿Fichará el Borussia Dortmund a una posible sorpresa alemana del Mundial de verano como sucesor de Guirassy?

Tras la decisión de Brandt de abandonar el club, circulan rumores sobre nuevos cambios en la plantilla del BVB. Un posible participante en el Mundial podría convertirse en el centro de atención. Todas las noticias y rumores sobre el Borussia Dortmund.

    BVB, Noticias: ¿Fichará el Borussia Dortmund a Nicolo Tresoldi del Brujas este verano?

    El Borussia Dortmund podría volver a intentar fichar a Nicolo Tresoldi este verano. Según Sky, varios clubes importantes de la Bundesliga están interesados en la estrella del Club Brujas, entre ellos posiblemente el BVB, que ya se interesó por el jugador de 21 años hace dos años. 

    En aquel entonces, el delantero aún jugaba en el Hannover 96 y un traspaso a un club como el Borussia Dortmund era muy improbable. Sin embargo, tras su traspaso récord del Hannover al Brujas por 7,5 millones de euros, Tresoldi ha evolucionado magníficamente y ya ha demostrado su valía en la Liga de Campeones.

    Tresoldi ha marcado 15 goles y ha dado cinco asistencias en 46 partidos oficiales con el equipo belga y, dada la incertidumbre en la delantera de la selección alemana, se encuentra detrás de Kai Havertz en las discusiones sobre la convocatoria para el Mundial del seleccionador Julian Nagelsmann. Tresoldi aún no ha disputado ningún partido con la selección absoluta, pero ya ha jugado 22 partidos con la selección alemana sub-21. 

    Debido a su gran evolución en Brujas, la federación italiana habría puesto sus ojos en el jugador nacido en Cerdeña y estaría intentando convencerlo para que cambie de federación. El propio Tresoldi ha destacado que le atrae mucho la idea de jugar con su país natal, pero que su objetivo es jugar con la selección alemana.

    Sin duda, Tresoldi recibiría más atención del seleccionador nacional Julian Nagelsmann si fichara el próximo verano por un club destacado de las cinco principales ligas europeas, y el BVB podría incluso necesitar un nuevo delantero centro.

    Porque sigue siendo probable que Serhou Guirassy se marche antes de tiempo el próximo verano. Aunque el guineano tiene contrato hasta 2027, según se ha informado, en su contrato hay una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. El diario Bild informó de que esta se aplica a clubes seleccionados como el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, el Manchester City, el Arsenal, el Chelsea o el Liverpool.

    Pero incluso si ninguno de los clubes mencionados se presentara en Dortmund, según Bild, Guiarrsy seguiría un «plan de carrera claro» que prevé firmar su «último gran contrato» en verano, cuando tendrá 30 años. El hermano y asesor de Guirassy, Karamba, ya ofreció al delantero el verano pasado a varios clubes de Arabia Saudí con el plan de «ganar mucho dinero una vez más». 

    Sin embargo, la cláusula de rescisión no es válida para los clubes de Arabia Saudí. En caso de que Guirassy quiera cambiar de equipo, ya que al parecer aspira a duplicar su salario anual en Dortmund (según se rumorea, nueve millones de euros) en la Saudi Pro League, el BVB podría negociar libremente la suma correspondiente. Según se ha podido saber, los responsables del equipo negro y amarillo piden al menos 80 millones de euros. 

    Dinero que el BVB podría invertir en un posible sucesor junto a Fabio Silva. Tresoldi no solo habría despertado el interés de la élite de la Bundesliga, sino que, según Sky, «otros clubes europeos atractivos» también habrían presentado solicitudes concretas al Brujas para un traspaso en verano. El contrato de Tresoldi dura hasta 2029, por lo que no debería ser barato. 

    BVB, Noticias: Ricken ofrece novedades sobre el caso Adeyemi

    En el caso de Julian Brandt, el BVB ya ha tomado medidas y ha anunciado la salida del centrocampista ofensivo sin coste alguno el próximo verano. Quedan pendientes los casos problemáticos de Nico Schlotterbeck y Karim Adeyemi. 

    El equipo amarillo y negro quiere renovar con ambos, pero ninguno de los dos se decide a firmar. El contrato de Adeyemi dura hasta 2027, se le ha presentado una oferta concreta que incluso incluye una cláusula de rescisión exigida por el agente de Adeyemi, Jorge Mendes. Sin embargo, el director deportivo Lars Ricken sigue sin querer pronunciarse sobre la situación actual. «También estamos en conversaciones con Karim. Sin embargo, estamos manteniendo deliberadamente un perfil bajo en cuanto a la información que se hace pública, porque las conversaciones son muy estrechas y se basan en la confianza mutua. Y así lo mantendremos», declaró Ricken a petición del diario WAZ.

    Adeyemi había pasado recientemente a un segundo plano en la jerarquía de los jugadores ofensivos del Dortmund bajo la dirección del entrenador Niko Kovav. Desde principios de año, solo ha sido titular en tres ocasiones con el BVB, y Maximilian Beier es actualmente el preferido de Kovac. Quizás también debido a los momentos negativos de Adeyemi a lo largo de la temporada, con reacciones airadas a los cambios o el incidente de la «caja misteriosa», por el que fue condenado a una elevada multa por posesión ilegal de armas.

  • BVB - Calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund

    FechaPartido
    14 de marzo, 15:30 hBVB - FC Augsburgo (Bundesliga)
    21 de marzo, 18:30 hBVB - Hamburger SV (Bundesliga)
    4 de abril, 18:30VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
    11 de abril, 15:30 hBVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

