BVB, noticias y rumores: ¡Fichaje sensacional y gratis! El Borussia Dortmund podría perder la puja por un jugador estrella

Más noticias, reportajes y rumores sobre el BVB:
- El BVB tiene problemas más graves que unos cuantos silbidos contra Schlotterbeck
- Por el caso Brandt, Hamann sorprende.
- El Dortmund sigue a un delantero del Arsenal.
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El BVB habría quedado atrás en la lucha por fichar al defensa Marcos Senesi, del AFC Bournemouth.
Según el experto en fichajes Matteo Moretto, Chelsea, Tottenham y Manchester United ya contactaron a su equipo de asesores y tienen ventaja.
Según Tuttosport, el Dortmund había intensificado su interés, presentándole una primera oferta de contrato de unos cuatro millones de euros netos al año, lo que lo convertiría en uno de los mejor pagados del club.
El interés amarillo y negro no es nuevo: desde marzo, Sky y Bild aseguraban que el Dortmund lo seguía de cerca. El central ya avisó al Bournemouth de que no renovaría su contrato, que vence en junio, y busca un equipo de primer nivel.
El BVB necesita reforzar urgentemente el centro de la defensa: Emre Can estará de baja por rotura de ligamentos, Niklas Süle se marchará y aún no se descarta la salida de Nico Schlotterbeck.
Formado en San Lorenzo, llegó a Europa en 2019 para fichar por el Feyenoord por 7 millones de euros y en 2022 pasó al Bournemouth por 15 millones.
Niko Kovac, técnico del BVB, bromeó sobre la supuesta cláusula de Nico Schlotterbeck.
Tras la derrota 0-1 ante el Bayer 04 Leverkusen el sábado, en DAZN le preguntaron por la supuesta cláusula que permitiría al central marcharse tras el Mundial pese a su renovación.
Al ser consultado por la presentadora Laura Wontorra, el técnico bromeó: «Ni siquiera conozco bien mi propio contrato». Cuando ella insistió, Kovac respondió: «Entonces usted está más avanzada que yo».
Kovac evitó añadir detalles y respaldó al defensa ante los silbidos de algunos aficionados antes del partido: «Eso no está bien. Todos aquí somos del Borussia y los jugadores necesitan el apoyo de la afición», concluyó.
Fecha
Partido
18 de abril, 15:30 h
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
26 de abril, 17:30 h
BVB - SC Friburgo (Bundesliga)
3 de mayo, 17:30 h
Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)