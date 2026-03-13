Goal.com
Nmecha Süle
BVB, noticias y rumores: ¿Felix Nmecha pronto será el mejor pagado gracias a Niklas Süle?

Tras la renovación de su contrato, Felix Nmecha se convierte en el jugador mejor pagado del BVB. A partir del verano, incluso le espera un salario récord. Las noticias y rumores sobre el Borussia Dortmund.

  • Se revela la supuesta fecha límite para el traspaso de Guirassy
  • Nuevos detalles: Nmecha se marcha a pesar de la renovación de su contrato
  • El «arquitecto del éxito» asume el cargo de director deportivo del equipo femenino del BVB
  • felix-nmecha(C)Getty Images

    BVB, Noticias: El salario de Felix Nmecha vuelve a aumentar considerablemente debido a Niklas Süle.

    Gracias a la renovación anticipada de su contrato hasta 2030, Felix Nmecha se ha convertido, junto con Niklas Süle, en el jugador mejor pagado del BVB. Según informan varios medios de comunicación, el centrocampista central ganará a partir de ahora diez millones de euros al año, pero eso no es todo.

    Según informa Sky, el salario del jugador de 25 años volverá a aumentar considerablemente en verano. Entonces asumirá parte del salario de Niklas Süle, quien, según informaciones coincidentes, no renovará su contrato en Dortmund y abandonará el club sin coste alguno al final de la temporada.

    Sin embargo, el conocido experto en fichajes Gianluca Di Marzio ha informado recientemente de lo contrario: «No hay novedades sobre Süle, e incluso creo que podría renovar su contrato con el Borussia Dortmund. El BVB ha intentado renovar su contrato y seguirá intentándolo. Realmente quieren que se quede», declaró a wettfreunde.net.

    Según Sky, Süle percibe actualmente un salario récord de entre 12 y 14 millones de euros al año. Una suma que luego percibirá Nmecha. Nico Schlotterbeck también ascenderá a esas esferas en caso de que se renueve su contrato.

    Dado que el interés por Nmecha es enorme, especialmente en la Premier League, y que, entre otros, el Manchester United, el Chelsea, el Tottenham y el Manchester City han mostrado su interés, el BVB ha tenido que garantizar al jugador una cláusula de rescisión. 

    Según Bild, esta ascendería a 80 millones de euros en 2027, y un año después se podría adquirir por algo menos, concretamente por 70 millones de euros. Si un club con gran poder financiero activara esta cláusula, Nmecha podría abandonar el BVB en breve, a pesar de la renovación de su contrato. Al menos, el Borussia recibiría una compensación principesca.

  • BVB, Noticias: El Borussia Dortmund rinde homenaje a su legendario estadio con una camiseta especial

    El BVB jugará el partido en casa del 21 de marzo contra el HSV con una camiseta especial dedicada al centenario del legendario estadio Rote Erde.

    El estadio, situado a la sombra del Westfalenstadion, fue la sede del BVB entre 1936 y 1974 y, entre otros, escenario del legendario partido del siglo contra el Benfica de Lisboa en diciembre de 1963. En aquel entonces, los amarillos y negros derrotaron al vigente campeón de Europa por 5-0. Actualmente, el estadio es la sede del equipo sub-23 y del equipo femenino del Dortmund.

    «La camiseta retoma elementos centrales del diseño del estadio que se han conservado hasta hoy y que caracterizan el ambiente especial de este lugar histórico», se lee en la página web del club de Dortmund: «Así, el patrón de la parte delantera se inspira en las dos puertas de entrada del estadio, en particular en la llamativa puerta Marathon. Las mangas, el cuello y el flocado hacen referencia a la característica pista de atletismo que rodea el césped y que forma parte de la actividad deportiva desde hace décadas. El color y el aspecto del logotipo del BVB se inspiran en la piedra arenisca de los muros que rodean el estadio desde su inauguración en 1926. En la nuca de la camiseta se encuentra la inscripción «100 años del estadio Rote Erde».

  • BVB - Calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund

    FechaPartido
    14 de marzo, 15:30 hBVB - FC Augsburgo (Bundesliga)
    21 de marzo, 18:30 hBVB - Hamburger SV (Bundesliga)
    4 de abril, 18:30VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
    11 de abril, 15:30 hBVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

0