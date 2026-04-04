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Niko KovacGetty
Christian Guinin

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BVB, noticias y rumores - «Entonces no estaríamos donde estamos»: Niko Kovac responde a las críticas de Ralf Rangnick

Bundesliga
Borussia Dortmund
C. Chukwuemeka
R. Rangnick
N. Kovac
N. Schlotterbeck

Niko Kovac ha respondido a las críticas de Ralf Rangnick sobre la barrera lingüística de Carney Chukwuemeka. Noticias y rumores sobre el Borussia Dortmund.

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  • Hamburger SV v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Noticias: Kovac responde a las críticas de Rangnick

    El entrenador del BVB, Niko Kovac, ha respondido a las críticas vertidas por el seleccionador austriaco, Ralf Rangnick, sobre el dominio del alemán de Carney Chukwuemeka.

    En la rueda de prensa previa al partido del Dortmund contra el VfB Stuttgart el sábado por la noche (18:30 h), Kovac declaró: «Somos un club internacional, estamos en un mundo globalizado. Se trata de que, como entrenador, también se hablen diferentes idiomas, y aquí realmente hablamos mucho inglés».

    Esto también se refleja en la situación deportiva actual. «Si no nos entendiéramos, no estaríamos donde estamos», explicó el entrenador de los amarillos y negros, quien no veía ningún problema en comunicarse únicamente en inglés con el centrocampista: «En el baloncesto es totalmente normal. En el balonmano también es cada vez más habitual. En el fútbol también se está volviendo cada vez más internacional. Por eso, para nosotros no supone ningún problema en absoluto».

    Rangnick había denunciado anteriormente que Chukwuemeka, que recientemente se cambió de la federación inglesa a la austriaca y que a partir de ahora podrá jugar con la selección de la república alpina, no tiene ningún conocimiento de alemán, a pesar de que lleva ya bastante tiempo como jugador del Borussia Dortmund.

    «Esto debe ser del interés de los clubes. Deberían velar por que se impartan clases de alemán con regularidad. No quiero que esto se entienda como una crítica, pero sí que me sorprendió. En Leipzig o en Hoffenheim era obligatorio: clases de alemán tres veces por semana. Quien faltaba era tratado como si hubiera faltado al entrenamiento. Pero, naturalmente, cada club lo gestiona de otra manera. Para estos chicos no es fácil. El inglés funciona en todas partes; incluso en nuestro equipo se las arregla bien con él», comentó Rangnick.

    Chukwuemeka, que creció en Inglaterra, pasó por varias categorías de las selecciones juveniles inglesas, pero no disputó ningún partido con la selección absoluta de los Three Lions, por lo que su fichaje fue posible. Desde agosto juega como titular en el BVB.

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  • NICO SCHLOTTERBECK BORUSSIA DORTMUNDGetty Images

    BVB, Noticias: Schlotterbeck se presenta ante la afición del Dortmund

    Antes de partir hacia Stuttgart para el partido fuera de casa contra el VfB, el defensa central del BVB, Nico Schlotterbeck, se acercó a los aficionados que le esperaban en el aeropuerto.

    El encuentro transcurrió sin ningún problema y de forma muy cordial; al fin y al cabo, el jugador de 26 años firmó pacientemente autógrafos a los cerca de 50 aficionados que le esperaban.

    Schlotterbeck había causado revuelo recientemente con sus declaraciones tras la victoria por 2-1 de la selección alemana contra Ghana. Allí rechazó rotundamente los informes sobre un acuerdo en las negociaciones contractuales con los amarillos y negros, lo que dio pie a nuevas especulaciones.

    Las negociaciones entre el jugador y el club se prolongan desde hace semanas. Al parecer, el defensa central habría recibido incluso una oferta concreta de fichaje por parte de un club de primera línea cuyo nombre no se ha revelado.

    Al mismo tiempo, Schlotterbeck, por su parte, parece estar intentando mejorar a posteriori y a su favor las condiciones que ya había negociado con el exdirector deportivo Sebastian Kehl. Según esto, el defensa central querría renegociar el salario y, sobre todo, la cláusula de rescisión.

  • BVB - Calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund

    Fecha

    Partido

    4 de abril, 18:30 h

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 de abril, 15:30 h

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 de abril, 15:30 h

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

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