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Jonas Rütten

Traducido por

BVB, noticias y rumores: ¡El mercado de fichajes se calienta! Hay un nuevo interesado en el delantero del Dortmund, Serhou Guirassy

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K. Eichhorn

El BVB quiere conservar a Serhou Guirassy, pero podría recibir una oferta tentadora.

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  • Se pone a prueba toda la habilidad de Books: ¿perderá el BVB a dos delanteros a la vez?
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    BVB, Noticias: El Aston Villa podría fichar a Serhou Guirassy.

    ¿Perderá el BVB a Serhou Guirassy este verano? La dirección deportiva, liderada por Lars Ricken y Ole Book, lo tiene claro: «No tenemos intención de dejarlo marchar; en las dos últimas temporadas ha demostrado su valía para el Borussia Dortmund», declaró Ricken. 

    Según Sport Bild, el club le habría mostrado sus planes de fichajes para calmarlo y le habría asegurado que buscan un ‘10’ creativo que potencie su conexión con el juego.

    Sin embargo, tras el interés del Fenerbache, ahora el Aston Villa, reciente campeón de la Europa League, sigue de cerca al delantero de 30 años y podría seducirlo con la Champions y un alto salario. El cuarto clasificado de la última Premier sigue de cerca al jugador y valora su fichaje. 

    Según varios informes, el jugador de 30 años tiene este verano una cláusula de rescisión de unos 35 millones de euros, válida solo para grandes clubes, en un contrato que expira en 2028. Sin embargo, el BVB mantiene la ventaja en las negociaciones con ambos equipos.

    Se rumorea que el jugador lleva tiempo pensando en marcharse. Incluso se le ha mencionado como parte de la campaña electoral del Fenerbaçe, pues el candidato Azizi Yildirim habría prometido su fichaje si gana las elecciones. Las elecciones se celebrarán el próximo fin de semana (6 y 7 de junio). 

    Book no cerró la puerta a su salida: «Es muy importante con sus goles y no queremos traspasarlo, pero si llega una oferta excepcional, la valoraremos». 

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  • BVB, Noticias: Confusión sobre la postura en el tira y afloja por el fichaje de Kennet Eichhorn

    Sky informa que el fichaje de Kennet Eichhorn por el BVB aún no está descartado,aunque el Borussia tiene pocas opciones frente al Liverpool y Bayer 04, que también pujan por el joven talento del Hertha BSC. 

    Liverpool está en pole position y Bayer 04 sigue trabajando para fichar al joven de 16 años. La ‘Werkself’ incorporó a Kostantinos Kotsifakis, ex del Hertha, como segundo del filial sub-19; es el mayor valedor y hombre de confianza de Eichhorn. Además, el Bayer ya fichó a Carles Martínez, del Toulouse, como nuevo entrenador.

    En cuanto al BVB, se había dicho últimamente que el Dortmund se había retirado de la puja debido a la enorme suma exigida por el agente de Eichhorn como prima por fichaje. Según Sport Bild, la prima por fichaje ascendería a diez millones de euros.

  • Historial de fichajes del Borussia Dortmund: las ventas más lucrativas del BVB

    JugadorPosiciónVendido aAñoFichaje
    Ousmane DembéléDelanteroFC Barcelona2017148 millones de euros
    Jude BellinghamCentrocampistaReal Madrid2023127 millones de euros
    Jadon SanchoDelanteroManchester United202285 millones de euros
    Christian PulisicDelanteroChelsea FC201864 millones de euros
    Pierre-Emerick AubameyangDelanteroArsenal202363,75 millones de euros