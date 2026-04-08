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Oliver Maywurm

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BVB, noticias y rumores: ¿debe preocuparse el Borussia Dortmund? Curioso giro en el fichaje millonario del BVB

Bundesliga
Fichajes
Kaua Prates
Borussia Dortmund

Kaua Prates fichará por el BVB este verano, aunque en su actual club ya no ha vuelto a jugar desde que se hizo público el traspaso. Noticias y rumores sobre el Borussia Dortmund.

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  • Kaua Pratesgetty

    BVB, Noticias: Curioso giro en el fichaje millonario de Kaua Prates

    En febrero, el Borussia Dortmund anunció que se reforzaría a partir del verano con el prometedor lateral izquierdo Kaua Prates. El joven de 17 años fichará por el BVB en agosto, cuando cumpla 18 años, a cambio de una indemnización de doce millones de euros que se abonarán al Cruzeiro, equipo de la primera división brasileña.

    Desde que se confirmó el fichaje de Prates, se ha producido una curiosa situación con el joven: su última aparición con su actual club data del 14 de febrero. Pocos días después se hizo oficial que Prates se marchaba a Dortmund, y desde entonces no ha vuelto a jugar ni un solo minuto con el Cruzeiro.

    Desde finales de febrero, el joven brasileño ha estado en la convocatoria en nueve partidos oficiales, pero no ha llegado a jugar en ninguno de ellos. Por lo tanto, en el BVB hay motivos para preocuparse de que el nuevo fichaje de doce millones de euros pueda llegar al Borussia este verano sin haber acumulado demasiada experiencia en el terreno de juego.

    Prates ya no era titular en el Cruzeiro antes de que se hiciera público su fichaje, pero, por ejemplo, en enero aún formó parte del once inicial del tradicional club de Belo Horizonte en tres ocasiones. Después, en febrero, solo se sumaron dos breves apariciones de siete minutos cada una.

    Prates es considerado en el BVB como el lateral izquierdo del futuro y ha firmado un contrato a largo plazo hasta 2031. Tras su llegada en agosto, se le incorporará con cautela.

    Algo positivo para este gran talento: a diferencia de lo que ocurre en el club, últimamente ha podido acumular algo de minutos de juego con la selección brasileña sub-20. En las dos victorias por 3-1 en partidos amistosos contra la selección sub-20 de Paraguay a finales de marzo, Prates pudo jugar 90 y 45 minutos, respectivamente.

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  • Mahmoud DahoudGetty Images

    BVB, Noticias: El exjugador del Dortmund Mahmoud Dahoud fichará por otro equipo este verano sin coste alguno

    Mahmoud Dahoud, exjugador del Dortmund, cambiará de equipo este verano sin coste alguno. Según informó el martes el Eintracht de Fráncfort, no se renovará el contrato del centrocampista, que expira al final de la temporada.

    «Mo siempre se ha puesto al servicio del equipo y, además, se ha comportado de forma profesional en todo momento. Le agradecemos su esfuerzo en las dos últimas temporadas y le deseamos lo mejor para su futuro deportivo y personal», declaró el director deportivo del Frankfurt, Timmo Hardung, sobre la inminente marcha. Aún no se sabe dónde continuará Dahoud su carrera. Según se ha podido saber, el jugador de 30 años tiene actualmente varias opciones.

    Dahoud vistió la camiseta del BVB entre 2017 y 2023 y disputó un total de 141 partidos (cinco goles) con el Dortmund, antes de fichar en 2023 por el Brighton & Hove Albion de Inglaterra. Tras una cesión de seis meses al VfB Stuttgart, Dahoud se marchó al Frankfurt ya en el verano de 2024, pero en el Eintracht no logró hacerse con un puesto fijo en el once inicial. Hasta la fecha, ha disputado 35 partidos (tres goles) con el SGE.

  • Kasper HjulmandGetty Images

    BVB, Noticias: El Bayer Leverkusen espera contar con dos regresos importantes para el partido contra el Dortmund

    Dos jugadores que habían estado de baja por lesión podrían volver a estar disponibles para el Bayer Leverkusen en el partido estrella de la Bundesliga que se disputará el sábado en el campo del Borussia Dortmund.

    El lateral derecho Lucas Vázquez vuelve a ser candidato para formar parte de la convocatoria tras una larga baja forzosa. El español, apartado desde finales de febrero por una lesión en la pantorrilla, ha vuelto a entrenar a pleno rendimiento con el equipo y, por lo tanto, podría entrar en la convocatoria del Bayer para el partido en Dortmund.

    Lo mismo ocurre con Jarell Quansah. El defensa central se perdió el 6-3 contra el Wolfsburgo del pasado fin de semana por problemas en el muslo, pero en Leverkusen siguen esperando un rápido regreso contra el BVB. El martes, sin embargo, Quansah entrenó inicialmente de forma individual.

    El Leverkusen quiere sumar puntos a toda costa en Dortmund para no perder terreno frente a sus rivales en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones (Leipzig, Stuttgart y Hoffenheim). Por su parte, el BVB podría asegurarse matemáticamente el pase a la máxima competición europea con una victoria contra el Leverkusen, siempre y cuando el TSG Hoffenheim, quinto clasificado, no gane el día anterior en Augsburgo.

  • BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund

    Fecha

    Partido

    11 de abril, 15:30 h

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 de abril, 15:30 h

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

    26 de abril, 17:30 h

    BVB - SC Friburgo (Bundesliga)

    3 de mayo, 17:30 h

    Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)

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