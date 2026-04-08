BVB, noticias y rumores: ¿debe preocuparse el Borussia Dortmund? Curioso giro en el fichaje millonario del BVB

En febrero, el Borussia Dortmund anunció que se reforzaría a partir del verano con el prometedor lateral izquierdo Kaua Prates. El joven de 17 años fichará por el BVB en agosto, cuando cumpla 18 años, a cambio de una indemnización de doce millones de euros que se abonarán al Cruzeiro, equipo de la primera división brasileña.

Desde que se confirmó el fichaje de Prates, se ha producido una curiosa situación con el joven: su última aparición con su actual club data del 14 de febrero. Pocos días después se hizo oficial que Prates se marchaba a Dortmund, y desde entonces no ha vuelto a jugar ni un solo minuto con el Cruzeiro.

Desde finales de febrero, el joven brasileño ha estado en la convocatoria en nueve partidos oficiales, pero no ha llegado a jugar en ninguno de ellos. Por lo tanto, en el BVB hay motivos para preocuparse de que el nuevo fichaje de doce millones de euros pueda llegar al Borussia este verano sin haber acumulado demasiada experiencia en el terreno de juego.

Prates ya no era titular en el Cruzeiro antes de que se hiciera público su fichaje, pero, por ejemplo, en enero aún formó parte del once inicial del tradicional club de Belo Horizonte en tres ocasiones. Después, en febrero, solo se sumaron dos breves apariciones de siete minutos cada una.

Prates es considerado en el BVB como el lateral izquierdo del futuro y ha firmado un contrato a largo plazo hasta 2031. Tras su llegada en agosto, se le incorporará con cautela.

Algo positivo para este gran talento: a diferencia de lo que ocurre en el club, últimamente ha podido acumular algo de minutos de juego con la selección brasileña sub-20. En las dos victorias por 3-1 en partidos amistosos contra la selección sub-20 de Paraguay a finales de marzo, Prates pudo jugar 90 y 45 minutos, respectivamente.