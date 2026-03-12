Goal.com
Guirassy
Jonas Rütten

Traducido por

BVB, noticias y rumores: ¿cambio de rumbo para el delantero estrella? Se revela la supuesta fecha límite para el traspaso de Serhou Guirassy

¿Qué pasará con Serhou Guirassy en el BVB después de esta temporada? El delantero aún no ha tomado una decisión, pero quiere hacerlo pronto. Noticias y rumores sobre el Borussia Dortmund.

  Guirassy Kovac

    BVB, Noticias: Guirassy, en la «lista de deseos» de un club de primera categoría

    ¿Quo vadis, Serhou Guirassy? Después de que el diario Bild informara hace unas semanas de que el delantero estrella del BVB firmaría en verano el último gran contrato de su carrera y probablemente «volvería a ganar mucho dinero» en Arabia Saudí, ahora parece que esto no está tan claro.

    Según informa ahora el diario Bild, el traspaso a Arabia Saudí, donde su hermano y representante ya le habría hecho una oferta el verano pasado y donde le espera el doble de su salario anual en Dortmund (según se rumorea, nueve millones de euros), solo es «la segunda opción». 

    Aunque no se descarta un traspaso al desierto, algunos clubes europeos que jugarán la Liga de Campeones la próxima temporada se han puesto en contacto con la dirección del guineano. El AC Milan, en particular, tiene a Guirassy en su «lista de deseos», pero no es el único candidato a delantero para un traspaso en verano. 

    Según el diario Bild, la cláusula de rescisión incluida en el contrato de Guirassy, que permite al jugador de 29 años fichar por determinados clubes de primer nivel por 45 millones de euros dos años antes de que finalice su contrato en Dortmund, no es aplicable al Milan, sino solo al Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea o Liverpool. Por lo tanto, en caso de que el Rossoneri mostrara un interés concreto por el traspaso, el BVB podría negociar libremente la indemnización. Lo mismo se aplicaría a cualquier interés procedente del desierto.

    Guirassy, por su parte, se ha fijado una fecha límite para decidir su futuro. A más tardar poco después del final de la temporada en mayo, quiere comunicar al club si solicita la rescisión de su contrato o si cumple su último año de contrato con los amarillos y negros. Su «gran sueño» sigue siendo ganar un título con el Dortmund.

    Guirassy es también el máximo goleador del Dortmund en la temporada actual. En 37 partidos oficiales, ha marcado 17 goles y ha dado seis asistencias. En su temporada de debut con el BVB, marcó 34 goles y dio nueve asistencias en 45 partidos oficiales.

  • WätjenGetty Images

    BVB, Noticias: Kjell Wätjen coquetea con la idea de dejar el Borussia Dortmund

    Desde el verano, Kjell Wätjen juega cedido en el Bochum, vecino de la región, y, si por el joven centrocampista de 20 años fuera, podría seguir así.

    «Me imagino perfectamente quedándome en el VfL más allá del verano», declaró Wätjen al diario Bild, aunque también subrayó: «Aún no hay nada claro ni decidido. Además, el BVB tiene la sartén por el mango. Ya veremos qué pasa».

    Wätjen había abandonado el BVB debido al descenso del equipo reserva de la 3.ª división y a las escasas perspectivas de jugar con los profesionales, y había encontrado en Bochum un nuevo hogar deportivo, aunque por el momento sea temporal.

    Mientras que hasta finales de enero jugó en casi todos los partidos del Bochum y a menudo fue titular, en las últimas semanas se ha sentado cada vez más a menudo en el banquillo durante los 90 minutos. En noviembre marcó su primer y único gol hasta la fecha con el VfL. 

    «Tenía mis problemas y los hablé claramente con el entrenador [Uwe Rösler, nota del editor]. He trabajado duro y él ha visto que he mejorado. Desde entonces, los comentarios han vuelto a ser más positivos», dijo Wätjen sobre su situación actual.

    El contrato profesional de Wätjen con el BVB dura hasta 2028, y la cesión finaliza el 30 de junio. Entonces, Wätjen regresará primero a Dortmund, donde se avecina de nuevo un gran cambio. 

    La marcha de Julian Brandt ya es un hecho, y es muy probable que no se renueve el contrato de Niklas Süle, que expira próximamente. Sin embargo, el Dortmund cuenta con una buena plantilla en el centro del campo, con Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka y Marcel Sabitzer. 

    Wätjen había mostrado un gran potencial en su debut profesional con el BVB y, el 4 de mayo de 2024, incluso causó sensación con una asistencia sobresaliente a Marco Reus en la victoria por 5-1 sobre el FC Augsburg. En ese partido, jugó los 90 minutos completos. Sin embargo, después solo tuvo tres breves apariciones.

  • BVB - Calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund

    FechaPartido
    14 de marzo, 15:30 hBVB - FC Augsburgo (Bundesliga)
    21 de marzo, 18:30 hBVB - Hamburger SV (Bundesliga)
    4 de abril, 18:30VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
    11 de abril, 15:30 hBVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

