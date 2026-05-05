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Jochen Tittmar

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BVB, noticias y rumores: ¡Al parecer, se plantea muy seriamente un cambio de equipo! ¿Tendrá que dejar marchar pronto el Borussia Dortmund a Serhou Guirassy?

Bundesliga
Borussia Dortmund
S. Guirassy

Serhou Guirassy podría considerar un traspaso a Turquía. Una gran promesa quiere quedarse en el Borussia Dortmund. Noticias y rumores del BVB.

Más noticias, reportajes y rumores sobre el BVB:

  • ¿Una tendencia clara? Parece que los directivos del Dortmund quieren hablar pronto con Kovac.
  • Se habla de una unión por conveniencia entre el “nuevo BVB” y el técnico.
  • Calificaciones del BVB: Sabitzer no debería ser titular.
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDAFP

    Rumor del BVB: el Fenerbahce se habría reunido con Serhou Guirassy.

    ¿Seguirá Serhou Guirassy en el Borussia Dortmund la próxima temporada? Según la cadena turca A Spor, ya hubo una reunión entre sus representantes y el Fenerbaçe. El delantero habría mostrado disposición a fichar por el club de Estambul.

    El jugador de 28 años está siendo ofrecido activamente en el mercado. Su contrato en Dortmund vence en 2028.

    La clave es una cláusula de rescisión de 35 millones de euros que entrará en vigor en julio, lo que le convierte en un objetivo atractivo para grandes clubes. 

    Aunque las señales entre su entorno y los Canarios son positivas, hoy hay obstáculos burocráticos en Estambul. Tras el despido del entrenador Domenico Tedesco, el club vive un vacío en la dirección deportiva. Varios directivos han renunciado en el marco de la reorientación deportiva. Mientras no se cubran estos puestos clave, es poco probable que llegue una oferta oficial de la Süper Lig.

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  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, rumor: la joven promesa Hamzath Mohamadou quiere quedarse en Dortmund.

    Hamzath Mohamadou, delantero de 15 años, es una de las mayores promesas de la cantera del BVB. Llegó del Wolfsburgo en verano de 2024 y no necesitó adaptación. Con 14 años debutó en la Youth League y marcó. 

    Según Bild, Real Madrid y PSG lo siguen, pero el Dortmund confía en su lealtad: tiene contrato hasta 2028 y quiere seguir.

    Detrás de escena, todo indica que ya se prepara su incorporación gradual al primer equipo para la próxima temporada. Su impacto también se nota fuera del campo: ya protagonizó un anuncio de Adidas junto a Jude Bellingham y Serhou Guirassy.

  • Calendario del BVB: próximos partidos del Borussia Dortmund

    FechaConcursoPartido
    8 de mayoBundesligaBVB contra Eintracht de Fráncfort
    16 de mayoBundesligaWerder Bremen vs. BVB
    18 de julioPartido amistosoRot-Weiß Oberhausen vs. BVB
    29 de julioPartido amistosoCerezo Osaka vs. BVB
    1 de agostoPartido amistosoFC Tokio vs. BVB
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