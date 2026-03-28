BVB, noticias y rumores: al Borussia Dortmund le acecha una doble pesadilla con Serhou Guirassy

Serhou Guirassy podría abandonar el Borussia Dortmund el próximo verano a pesar de tener contrato vigente hasta 2028, y al parecer por una cantidad considerablemente inferior a la que se había estimado hasta ahora.

Ya se ha informado en varias ocasiones de que el guineano tiene una cláusula de rescisión en su contrato. En este sentido, se dice que una serie de clubes de primer nivel, entre ellos gigantes como el Real Madrid o el Liverpool, tendrían la posibilidad de fichar a Guirassy en caso de interés sin grandes negociaciones ni vetos del BVB. Sin embargo, según el diario Bild, esta cláusula podría activarse ya este verano por tan solo 35 millones de euros y no, como se había rumoreado hasta ahora, por entre 45 y 50 millones de euros.

Por lo tanto, si Guirassy decidiera fichar por uno de los grandes clubes incluidos, el BVB no correría el riesgo de salir perdiendo (Guirassy llegó procedente del Stuttgart por 18 millones), pero sí sufriría pérdidas económicas, ya que tendría que vender a su máximo goleador por debajo de su valor de mercado.

Además, el jugador de 30 años se está tomando su tiempo para decidir su futuro. No quiere tomar una decisión hasta que termine la temporada. Y aquí el BVB se enfrenta de nuevo a un problema, ya que es posible que el caso Guirassy se convierta en un asunto pendiente durante el verano. Según Bild, la cláusula no se activará hasta más adelante en el verano, concretamente a partir de julio.

Últimamente, Guirassy ha sido relacionado una y otra vez con un traspaso a Arabia Saudí, donde podría firmar un último gran contrato y casi duplicar su actual salario anual en el BVB. Además, parece ser que el AC Milan ha mostrado interés. Sin embargo, la cláusula de rescisión no es válida para ninguna de las dos partes interesadas.

Guirassy es también el máximo goleador del Dortmund en la temporada actual. En 39 partidos oficiales, suma 18 goles y seis asistencias. En su temporada de debut en el BVB, marcó 34 goles y dio nueve asistencias en 45 partidos oficiales.