BVB, noticias y rumores: al Borussia Dortmund le acecha una doble pesadilla con Serhou Guirassy

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Serhou Guirassy podría abandonar el Borussia Dortmund el próximo verano a pesar de tener contrato vigente hasta 2028, y al parecer por una cantidad considerablemente inferior a la que se había estimado hasta ahora.
Ya se ha informado en varias ocasiones de que el guineano tiene una cláusula de rescisión en su contrato. En este sentido, se dice que una serie de clubes de primer nivel, entre ellos gigantes como el Real Madrid o el Liverpool, tendrían la posibilidad de fichar a Guirassy en caso de interés sin grandes negociaciones ni vetos del BVB. Sin embargo, según el diario Bild, esta cláusula podría activarse ya este verano por tan solo 35 millones de euros y no, como se había rumoreado hasta ahora, por entre 45 y 50 millones de euros.
Por lo tanto, si Guirassy decidiera fichar por uno de los grandes clubes incluidos, el BVB no correría el riesgo de salir perdiendo (Guirassy llegó procedente del Stuttgart por 18 millones), pero sí sufriría pérdidas económicas, ya que tendría que vender a su máximo goleador por debajo de su valor de mercado.
Además, el jugador de 30 años se está tomando su tiempo para decidir su futuro. No quiere tomar una decisión hasta que termine la temporada. Y aquí el BVB se enfrenta de nuevo a un problema, ya que es posible que el caso Guirassy se convierta en un asunto pendiente durante el verano. Según Bild, la cláusula no se activará hasta más adelante en el verano, concretamente a partir de julio.
Últimamente, Guirassy ha sido relacionado una y otra vez con un traspaso a Arabia Saudí, donde podría firmar un último gran contrato y casi duplicar su actual salario anual en el BVB. Además, parece ser que el AC Milan ha mostrado interés. Sin embargo, la cláusula de rescisión no es válida para ninguna de las dos partes interesadas.
Guirassy es también el máximo goleador del Dortmund en la temporada actual. En 39 partidos oficiales, suma 18 goles y seis asistencias. En su temporada de debut en el BVB, marcó 34 goles y dio nueve asistencias en 45 partidos oficiales.
Desde hace varios días circula el rumor de que el BVB estaría interesado en el regreso de Jadon Sancho. Así lo han informado recientemente tanto Sport Bild como Sky.
Si Sancho, que quedará libre de traspaso el próximo verano, renunciara a una prima por fichaje en caso de firmar contrato y, además, aceptara una importante reducción salarial (un máximo de cinco millones en lugar de los 16 millones que cobra en el ManUnited), al parecer nada se interpondría en su camino para volver a Dortmund. Se dice que, en particular, el presidente del BVB, Hans-Joachim Watzke, está haciendo campaña internamente a favor de Sancho y presionando para que se produzca el traspaso. Ni el director general, Lars Ricken, ni el entrenador, Niko Kovac, se opondrían a ello.
Sin embargo, es posible que la salud de Sancho eche por tierra sus planes. Y es que el jugador de 26 años podría haberse lesionado gravemente durante un partido amistoso del Aston Villa contra el Elche en España, en el marco de una concentración de tres días. Sancho cayó de mala suerte sobre el hombro o la clavícula en un duelo y tuvo que abandonar el terreno de juego de inmediato. A continuación, le colocaron el brazo en cabestrillo. Los Villans no dieron inicialmente detalles sobre la gravedad de la lesión.
La lesión llega en un momento de lo más inoportuno para Sancho. Últimamente había vuelto a ser titular con mayor frecuencia en el club de la Premier League. En la victoria por 2-0 sobre el West Ham United, poco antes del parón internacional, asistió a John McGinn en el 1-0. Sin embargo, actualmente parece poco probable que el Villa quiera fichar a Sancho de forma definitiva al finalizar la cesión, a pesar de que estaría disponible sin coste de traspaso.
El BVB cuenta en sus filas con una gran joya en la figura de Mussa Kaba. Sin embargo, la propensión a las lesiones del joven de 17 años ha suscitado grandes dudas. Hasta la fecha, solo ha disputado seis partidos en la Regionalliga West con el segundo equipo. A principios de marzo jugó su último partido hasta la fecha y, desde entonces, vuelve a estar de baja por circunstancias misteriosas.
Ahora, el Ruhr Nachrichten informa de que un desequilibrio muscular provocado por un estirón está causando problemas recurrentes. Por eso, ahora se está tratando con especial cuidado al centrocampista defensivo. «Queremos aprovechar el parón internacional para que se recupere por completo del dolor. El objetivo es que vuelva a ser una opción para el intenso programa de abril», afirma el entrenador del equipo sub-23, Daniel Ríos.
|Fecha
|Partido
|4 de abril, 18:30 h
|VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
|11 de abril, 15:30 h
|BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
|18 de abril, 15:30 h
|TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)