En un partido trepidante de la 27.ª jornada de la Bundesliga, el Borussia Dortmund ha dado un gran paso hacia la clasificación para la Liga de Campeones. Al descanso, nada hacía presagiarlo, ya que el BVB perdía por sorpresa por 0-2 ante el Hamburgo SV. Sin embargo, tras el descanso, el BVB pisó el acelerador y, tras un impresionante esfuerzo, acabó ganando por 3-2.

Ramy Bensebaini transformó dos penaltis y el delantero centro Serhou Guirassy también marcó. El Dortmund cuenta ahora con una cómoda ventaja de once puntos sobre el primer puesto que no da acceso a la Liga de Campeones.

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