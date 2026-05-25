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¡Bunny Shaw ficha por el Manchester City! El club confirma que el delantero estrella ha firmado un contrato a largo plazo a pesar de los rumores que lo vinculaban con el Chelsea
El City retiene a su delantero estrella hasta 2030
Shaw ha renovado con el City por cuatro años, así que la delantera más letal de la WSL seguirá en Manchester. El acuerdo la mantendrá en el club hasta 2030, casi una década con la camiseta celeste. Shaw lo anunció durante la fiesta de fin de temporada 2025-26, tras ser nombrada Jugadora del Año del Etihad.
En la weboficial del City, Shaw explicó: «Estoy muy feliz de seguir en este increíble club otros cuatro años. Siempre he dicho que el Manchester City es como mi hogar; he crecido mucho como jugadora y como persona en mis primeros cinco años aquí. Ayudar al equipo a ganar la WSL es uno de los momentos de mayor orgullo de mi carrera, y estoy emocionada por lo que podemos lograr la próxima temporada y más allá, ¡aunque aún nos queda un partido importantísimo contra el Brighton! A los aficionados del City: gracias por apoyarnos siempre. Estoy feliz de seguir en este viaje con todos vosotros y ansiosa por ver lo que lograremos en el futuro».
- AFP
Sin hacer caso al interés del Chelsea
La renovación supone un golpe para sus rivales, especialmente el Chelsea, que la había relacionado con el fichaje de la tres veces ganadora de la Bota de Oro. Tras un estancamiento en las negociaciones, muchos creían que Shaw se iría como agente libre; sin embargo, el City retuvo a su máxima goleadora con un nuevo contrato.
La entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, había avivado los rumores al preguntar en broma: «¿Quién no la tendría en su lista de deseos?». Con la firma de Shaw por cuatro años, la directora de fútbol del City, Therese Sjogran, manda un mensaje claro: el equipo de Mánchester puede competir con la élite europea.
Una campaña récord
La renovación de Shaw llega tras quizá la mejor temporada individual de la historia de la WSL. Marcó 21 goles en 22 partidos y llevó al City al título, logrando por tercera vez consecutiva el récord de máxima goleadora. Además, es la primera jugadora que supera los 20 goles en tres campañas distintas, lo que consolida al equipo de Gareth Taylor como una potencia nacional.
Además de su olfato goleador, los números reflejan una delantera completa: lideró la liga en duelos ganados (152) y destacó en recuperaciones de balón. Con 117 goles y 28 asistencias en 137 partidos desde su llegada en 2021, la jamaicana ya es la máxima goleadora de la historia del club.
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A por el doblete
Con el título de la WSL asegurado, Shaw se centra en la final de la FA Cup contra el Brighton en Wembley. Una victoria el domingo daría al Manchester City un histórico doblete nacional y sumaría otro trofeo al palmarés de la delantera. La directora de fútbol, Therese Sjogran, destaca que Shaw es fundamental y una auténtica líder mientras el equipo se prepara para regresar a la Liga de Campeones.
Sjogran añadió: «Es una gran declaración de intenciones por parte del City que hayamos conseguido los servicios de una de las mejores delanteras centro del mundo, pero también por parte de Bunny, que cree que somos el mejor lugar para que triunfe. Con 26 goles en todas las competiciones esta temporada, Shaw parte como gran favorita para decidir el partido en el estadio nacional este fin de semana.