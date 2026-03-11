¿Bunny Shaw al Chelsea? Los rivales del Manchester City en la WSL están listos para lanzarse a por ella con un traspaso gratuito, ya que la estrella delantera entra en los últimos meses de su contrato

Para el Chelsea, sin embargo, cerrar el fichaje de Shaw sería muy importante. Los Blues han carecido de precisión en el último tercio del campo esta temporada, y ningún equipo de la WSL ha rendido menos frente a la portería contraria. El club londinense ha marcado 29 goles, a pesar de que la estadística de goles esperados era de 33,77. El West Ham, tercero por la cola, es el siguiente en la lista, aunque con una diferencia negativa de 2,66, frente a los 4,77 del Chelsea. Shaw, que aventaja en seis goles a su rival más cercano en la lucha por la Bota de Oro, sería de gran ayuda en ese sentido.

El Chelsea también tiene muchas delanteras que terminan contrato este verano, por lo que es de esperar que busque una nueva delantera en el mercado. Sam Kerr, Catarina Macario y Aggie Beever-Jones están en los últimos meses de sus contratos con el Chelsea, y Macario es sin duda la que más probabilidades tiene de marcharse, ya que, cuando está en forma, no ha tenido el papel habitual que cabría esperar esta temporada. También hay mucho interés en la estrella estadounidense, y lo más probable es que se traslade a Estados Unidos.