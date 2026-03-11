Getty Images
Traducido por
¿Bunny Shaw al Chelsea? Los rivales del Manchester City en la WSL están listos para lanzarse a por ella con un traspaso gratuito, ya que la estrella delantera entra en los últimos meses de su contrato
Informe: El Chelsea busca fichar gratis a Bunny Shaw, estrella del Manchester City.
El Manchester City está teniendo una temporada excepcional y va camino de conseguir su primer título de la WSL desde 2016, con ocho puntos de ventaja en lo alto de la tabla y solo seis partidos por disputar. Sin embargo, el futuro incierto de Shaw es motivo de gran preocupación, ya que la internacional jamaicana ha reafirmado su estatus como una de las mejores del mundo con 15 goles en 16 partidos de liga esta temporada.
Si Shaw no renueva su contrato con el Manchester City, que expira en unos meses, The Times informa de que el Chelsea es el principal candidato para ficharla, ya que, tal y como están las cosas, los Blues le ofrecen más dinero que su actual club.
- Getty Images
No como el Manchester City: ¿por qué Shaw está en los últimos meses de contrato?
Es sorprendente que la situación de Shaw haya llegado a este punto. El City ha sabido renovar muy bien los contratos de sus jugadores clave en los últimos años, atándolos pronto para evitar situaciones difíciles como esta y reducir las posibilidades de perder a figuras importantes. Shaw nunca ha dicho nada más que cosas buenas sobre su etapa en Manchester, por lo que, en estos momentos, no está claro qué ha podido provocar que las negociaciones sobre un nuevo contrato hayan avanzado tan poco.
Andree Jeglertz, entrenador del City, había confirmado a principios de temporada que se estaban llevando a cabo conversaciones sobre el contrato. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la situación el mes pasado, no pudo ofrecer ninguna novedad. «No tengo ninguna novedad al respecto», declaró en una rueda de prensa.
En el peor de los casos: perder a Shaw a manos de un rival de la WSL sería un duro golpe para el Manchester City.
Es difícil exagerar lo duro que sería para el City perder a Shaw. Su importancia para el equipo queda patente solo con las cifras: 108 goles marcados en solo 128 partidos en todas las competiciones desde que se incorporó al club en 2020. Cabe destacar que cuando el City no logró cruzar la línea de meta en la carrera por el título de la WSL 2023-24, cuando parecía que lo tenía asegurado, la ausencia de Shaw por lesión fue una de las principales razones por las que no lo consiguió. Y eso sin tener en cuenta todo el trabajo que la jugadora de 29 años realiza para este equipo fuera del área, tanto en defensa como en la construcción del juego ofensivo.
Perderla ante un rival de la liga sería aún más devastador. El City ha decepcionado en la WSL en los últimos tiempos, como lo demuestra su espera de 10 años para conseguir un segundo título, pero ha logrado avances significativos esta temporada a la hora de recuperar terreno. Sin embargo, ver a Shaw marcharse al Chelsea, y especialmente si se debe a una inversión inferior a la de sus rivales, plantearía serias dudas sobre la capacidad del equipo para seguir adelante a partir de aquí.
- Getty Images Sport
Por qué Shaw es exactamente lo que el Chelsea necesita este verano
Para el Chelsea, sin embargo, cerrar el fichaje de Shaw sería muy importante. Los Blues han carecido de precisión en el último tercio del campo esta temporada, y ningún equipo de la WSL ha rendido menos frente a la portería contraria. El club londinense ha marcado 29 goles, a pesar de que la estadística de goles esperados era de 33,77. El West Ham, tercero por la cola, es el siguiente en la lista, aunque con una diferencia negativa de 2,66, frente a los 4,77 del Chelsea. Shaw, que aventaja en seis goles a su rival más cercano en la lucha por la Bota de Oro, sería de gran ayuda en ese sentido.
El Chelsea también tiene muchas delanteras que terminan contrato este verano, por lo que es de esperar que busque una nueva delantera en el mercado. Sam Kerr, Catarina Macario y Aggie Beever-Jones están en los últimos meses de sus contratos con el Chelsea, y Macario es sin duda la que más probabilidades tiene de marcharse, ya que, cuando está en forma, no ha tenido el papel habitual que cabría esperar esta temporada. También hay mucho interés en la estrella estadounidense, y lo más probable es que se traslade a Estados Unidos.
Anuncios