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«Bukayo Saka tiene un carisma especial»: Mikel Arteta confía en que el «jugador decisivo» del Arsenal impulse al equipo hacia el título de la Premier League
La creciente influencia de Saka en el Emirates
Saka aporta un nuevo «factor intimidatorio» en la lucha por la gloria. A pesar de algunas lesiones esta temporada, el internacional inglés ya recuperó su mejor nivel. El mágico ‘7’ del Arsenal ha desarrollado un «carisma» que lo convierte en pieza clave para club y selección de cara al Mundial.
En la recta final de la Premier, marcó el gol de la victoria contra el Atlético que llevó al Arsenal a su primera final de Champions en 20 años. Su gran momento impulsa la caza de un histórico doblete.
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Arteta elogia a su «especial» jugador decisivo
Arteta elogió a la estrella del Arsenal y destacó su impacto en la plantilla y la ventaja psicológica ante los rivales. «Su papel ha crecido en el club, el equipo y el campo. Ahora tiene presencia, carisma y algo especial», afirmó.
El técnico de los Gunners añadió que el jugador de 24 años puede decidir por sí solo los partidos de alto riesgo: «Es un jugador diferente, capaz de cambiar un partido en cualquier momento. Y ese miedo que genera en el rival es muy importante».
Superar los obstáculos que plantean las lesiones
La temporada de Saka ha estado marcada por problemas como una lesión de rodilla y una tendinitis aquilea. El extremo ha trabajado para recuperarse y llegar en óptimas condiciones al final del curso, un esfuerzo reconocido por el cuerpo técnico.
Arteta cree que su ausencia puede, de hecho, beneficiar al equipo en la recta final. «Nos hubiera encantado contar con él más en las últimas semanas. Pero le dije: “Si ese es el caso, aprovechemos esto de la mejor manera posible: vas a volver fresco, motivado y con un estado emocional diferente. Ahora puedes tener un gran impacto en el equipo”».
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Liderazgo y cualidades humanas
Más allá de su habilidad técnica, Saka se ha convertido en un líder clave en el vestuario. El respeto de sus compañeros es tal que Arteta suele confiarle el brazalete de capitán por delante de otras figuras veteranas como Declan Rice y Gabriel cuando el capitán habitual, Martin Odegaard, no está disponible. Arteta se siente afortunado de contar con un jugador que refleja los valores fundamentales del club de forma tan constante.
«Me siento muy afortunado de haber encontrado en el club a alguien en quien puedes confiar a todos los niveles, sabiendo que va a responder», dijo Arteta. «Sabiendo que tiene el corazón en el lugar adecuado, sabiendo que todo lo que hace va más allá de ciertos valores, cierta educación, ciertos principios. Ha sido una alegría. Como persona, ya lo conocemos. Como futbolista, lo que ha dado al club y lo que hizo la otra noche es sencillamente extraordinario».