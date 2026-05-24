Saka prometió «encontrar» a quienes dudaron de que el club pudiera ganar la Premier League. Los Gunners se proclamaron campeones tras el empate del Manchester City en Bournemouth el martes, desatando la celebración en el norte de Londres y acabando con años de espera para la afición del Emirates.

En una entrevista con TNT Sports, el extremo reconoció las dudas sobre el equipo de Mikel Arteta en las últimas tres temporadas: «Sabemos lo que dicen, las dudas que tenemos: ¿realmente podemos hacerlo?». Y sentenció: «Ya lo hemos conseguido, es hora de disfrutarlo. La gente se esconde, pero los encontraremos».