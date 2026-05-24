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¡Bukayo Saka tiene pruebas! La estrella del Arsenal responde a las críticas por su «falta de agallas», ahora silenciadas, mientras los Gunners dejan de ser «llorones» y se convierten en campeones
Saka se enfrenta a la «brigada de las botellas»
Saka prometió «encontrar» a quienes dudaron de que el club pudiera ganar la Premier League. Los Gunners se proclamaron campeones tras el empate del Manchester City en Bournemouth el martes, desatando la celebración en el norte de Londres y acabando con años de espera para la afición del Emirates.
En una entrevista con TNT Sports, el extremo reconoció las dudas sobre el equipo de Mikel Arteta en las últimas tres temporadas: «Sabemos lo que dicen, las dudas que tenemos: ¿realmente podemos hacerlo?». Y sentenció: «Ya lo hemos conseguido, es hora de disfrutarlo. La gente se esconde, pero los encontraremos».
De «llorones» a campeones
El jugador de 24 años cree que las críticas al Arsenal suelen ser desproporcionadas frente a las de otros grandes clubes y que antes el equipo no podía defenderse sin que se le llamara sensible. Piensa que la plantilla ha dejado atrás la fama de «blandos» que les achacaban en los anteriores fracasos por el título.
«No sé por qué es así», explicó Saka sobre el escrutinio. «Ahora podemos decirlo con libertad; antes, si lo hacíamos, nos llamaban llorones. Se habla demasiado del Arsenal y se magnifica cada punto o partido que perdemos. Van de la mano las burlas: todos con sus botellas en la mano. Es tomadura de pelo, la gente nos criticará y nosotros responderemos. Nos hemos ganado el derecho a hacerlo. Es hora de disfrutarlo».
Luchando contra las dificultades personales
A pesar del éxito colectivo, Saka admitió que el camino hacia el título fue muy duro a nivel personal. El extremo se perdió varias semanas por lesión, regresó para marcar goles y dar asistencias decisivas contra el Newcastle, el Fulham y el Burnley, pero reconoció que su estado físico fue una lucha constante durante el año.
«Hay mucho que decir. En los últimos años, físicamente no he estado a mi mejor nivel y lo he pagado con algunas de mis actuaciones», admitió. «Lo sé de sobra, no necesito que nadie me lo diga. Este ha sido un año muy importante para nosotros. Tuve que mantener el ánimo, seguir creyendo y saber que Dios nos daría la victoria. Fue duro, este año me puso a prueba, pero al final lo conseguimos. No solo yo, muchos jugadores y miembros del cuerpo técnico pasaron por momentos difíciles, pero nos mantuvimos unidos y ahora se siente muy especial».
- GOAL
Tras las huellas de la historia europea en París
Aunque las celebraciones continúan, la temporada del Arsenal no ha terminado: el equipo se prepara para la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. Tras ganar el título nacional, Saka cree que esa nueva «libertad» de ser campeones les ayudará a levantar la Copa de Europa por primera vez en la historia del club.
«Nunca hemos ganado la Liga de Campeones y, tras vencer al Atlético, mucha gente me habla de la final y de sus lágrimas», explica Saka. «Ganar en Europa sería enorme. Podemos lograrlo la semana que viene y sería increíble hacer historia. Depende más de nosotros. Queríamos la Premier y ahora, con esa confianza extra, podemos afrontar el partido con más libertad».