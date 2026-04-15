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Bukayo Saka podría perderse el partido decisivo contra el Manchester City, según el último parte médico de Mikel Arteta
Saka sigue siendo duda
El Arsenal está muy preocupado por el estado físico de Saka, que no ha jugado con el club desde la final de la Carabao Cup del mes pasado. El extremo de 24 años se perdió la sesión previa a la vuelta de cuartos de la Champions contra el Sporting CP y sigue recuperándose de un persistente problema en el tendón de Aquiles. Ya se ha perdido tres partidos con los Gunners, y su ausencia coincide con una racha en la que el líder de la Premier ha perdido tres de sus últimos cuatro encuentros en todas las competiciones.
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Arteta espera que se recupere
Arteta fue prudente sobre la recuperación de Saka y destacó que el cuerpo médico vigila su respuesta al aumento de la carga de entrenamientos.
El técnico del Arsenal declaró: «Es algo que llevaba arrastrando un tiempo. Se trataba de un problema en el tendón de Aquiles. Está mejorando, pero esperamos que sea cuestión de días y no de semanas. Sin embargo, tiene que ver cómo responde a ese aumento de la carga cuando la intensidad sea mayor».
Preguntado si presiona a su plantilla a pesar de las molestias físicas, respondió: «Lo intentan. Sabemos lo importante que es tener a todos disponibles en este momento clave de la temporada. Llevamos semanas sin cuatro o cinco titulares, y eso se nota. Necesitamos que vuelvan».
Los Gunners se enfrentan a una crisis de forma física
La ausencia de Saka afecta el buen momento del Arsenal. Arteta gestiona las preocupaciones por Declan Rice y Jurrien Timber y niega rumores de frustración de la afición por la falta de claridad del club sobre las noticias del equipo.
En defensa de su gestión de las lesiones y su relación con la afición, el español añade: «No percibo eso en absoluto por parte de los aficionados y conozco a muchos de ellos; no tengo esa sensación. De los 60 000 [quizá algunos], pero la mayoría está muy contenta de ver al equipo independientemente de los jugadores. Ningún entrenador... Si en una rueda de prensa me dieran la alineación, hablaríamos de otra cosa, pero no creo que sea el caso».
- AFP
Se avecina un enfrentamiento decisivo
El Arsenal lidera la Premier League con seis puntos de ventaja, pero una derrota ante el City podría reducirla a la mitad. Arteta presiona a sus jugadores lesionados para que vuelvan «de inmediato» y frenen la mala racha antes de que se les escape el título. Como el City tiene un partido menos, el encuentro de este fin de semana en el Etihad Stadium puede decidir el campeón, ya que la temporada entra en su recta final.