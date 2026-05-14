Bukayo Saka destaca a Max Dowman como el mayor talento de la cantera del Arsenal, y el delantero inglés elige su mejor gol hasta ahora

A sus 24 años, con 48 partidos internacionales con los Tres Leones y el Mundial cerca, Saka inspira a las futuras estrellas del Emirates Stadium. Pasó de promesa de las inferiores a referente en la Premier y la Champions.

Llegó al Arsenal en 2008, con siete años, y ya suma más de 300 partidos y 81 goles con los Gunners. A veces porta el brazalete de capitán, pues este extremo veloz lidera con el ejemplo.