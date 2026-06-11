Al preguntársele si ese es un aspecto en el que Saka debe mejorar, la exestrella de los Tres Leones Waddle —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con NewBettingSites.uk— afirmó: «Sí, obviamente, por la cantidad de balones que recibe y por el talento que tiene. Sabemos que prefiere entrar con la izquierda. En los últimos años he sido crítico y he dicho que debe mejorar la derecha, ir por fuera y centrar sin miedo. Pero cuando tienes habilidad y sabes superar a un defensa, tu movimiento natural es entrar por dentro.

«Pero ahora, frente a equipos que se encierran, debe mejorar ese recurso. Ahora los rivales se encierran y no le dejan espacio. Por eso, cuando juega en el Arsenal, muchos equipos se repliegan, cierran el campo y le obligan a centrar o pasar. Ha tenido lesiones este año, pero debe añadir ese recurso a su juego.

Debe aprender a entrar al área desde la izquierda. En vez de esperar como Gyokeres o Havertz, debe llegar al segundo palo y así marcará más goles.

Si tuviera que poner un ejemplo de jugador similar, diría Mo Salah: marca goles y se arriesga. Quizá no trabaje tanto en defensa como Saka, pero cuando Liverpool tiene el balón él siempre está ahí, listo para rematar a puerta vacía o para entrar con izquierda y disparar sin miedo. Debería tomar nota de eso, aunque el estilo del Arsenal es algo distinto al del Liverpool».