¡Buenas noticias para Florian Wirtz! Al parecer, el Liverpool quiere cambiar radicalmente su alineación sin Mohamed Salah

Para Wirtz, este cambio sería probablemente una buena noticia. En su antiguo club, el Bayer Leverkusen, destacó en el centro del campo ofensivo como pieza clave del ataque. En el Liverpool, en cambio, al principio le costó adaptarse a esa posición y, desde entonces, ha jugado habitualmente como extremo izquierdo.

Salah anunció esta semana su salida del Liverpool al final de la temporada. El internacional egipcio abandona al quinto clasificado tras nueve años y grandes éxitos. Aún se desconoce dónde fichará Salah. Los clubes de la Saudi Pro League y la MLS son los favoritos.

El jugador de 33 años declaró en un vídeo publicado en sus canales oficiales en las redes sociales: «Por desgracia, ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada». Al recordar momentos especiales con la camiseta de los Reds, añadió: «Nunca hubiera imaginado hasta qué punto este club, esta ciudad y su gente se convertirían en parte de mi vida. El Liverpool no es solo un club. Es una pasión. No puedo expresarlo con palabras».

Su actual compañero de equipo, Wirtz, escribió al respecto: «Ha sido un honor para mí hasta hoy».