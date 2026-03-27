El Liverpool FC, campeón de Inglaterra, quiere reaccionar ante la marcha de la superestrella Mohamed Salah de cara a la nueva temporada, entre otras cosas, con un cambio de táctica. Así lo informa The Athletic.
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¡Buenas noticias para Florian Wirtz! Al parecer, el Liverpool quiere cambiar radicalmente su alineación sin Mohamed Salah
Según esto, el Liverpool no fichará de forma precipitada a un nuevo extremo derecho para su probada formación 4-2-3-1. Más bien, se trata de que el entrenador Arne Slot quiera que su equipo juegue cada vez más en un 4-2-2-2 en el futuro. En este esquema, los dos delanteros de precio desorbitado, Alexander Isak (fichado por 145 millones de euros procedente del Newcastle United) y Hugo Ekitike (fichado por 95 millones de euros procedente del Eintracht de Fráncfort), formarían una dupla en la delantera. Esto apenas se ha visto esta temporada, en parte porque el sueco rara vez ha estado en forma y solo ha disputado diez partidos.
También se prevé que haya mucha emoción detrás del dúo de delanteros: aquí está previsto que dos centrocampistas ofensivos, Florian Wirtz y Dominik Szoboszlai, se repartan el centro del campo. Les cubrirán dos mediocentros defensivos, que actualmente serían Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister. El campeón del mundo argentino tendría que actuar así de forma más defensiva de lo que suele hacerlo en estos momentos. Se dice que es una «prioridad» contar en el equipo con los fichajes de verano Isak, Ekitike y Wirtz.
- AFP
Florian Wirtz juega en el Liverpool por la banda izquierda
Para Wirtz, este cambio sería probablemente una buena noticia. En su antiguo club, el Bayer Leverkusen, destacó en el centro del campo ofensivo como pieza clave del ataque. En el Liverpool, en cambio, al principio le costó adaptarse a esa posición y, desde entonces, ha jugado habitualmente como extremo izquierdo.
Salah anunció esta semana su salida del Liverpool al final de la temporada. El internacional egipcio abandona al quinto clasificado tras nueve años y grandes éxitos. Aún se desconoce dónde fichará Salah. Los clubes de la Saudi Pro League y la MLS son los favoritos.
El jugador de 33 años declaró en un vídeo publicado en sus canales oficiales en las redes sociales: «Por desgracia, ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada». Al recordar momentos especiales con la camiseta de los Reds, añadió: «Nunca hubiera imaginado hasta qué punto este club, esta ciudad y su gente se convertirían en parte de mi vida. El Liverpool no es solo un club. Es una pasión. No puedo expresarlo con palabras».
Su actual compañero de equipo, Wirtz, escribió al respecto: «Ha sido un honor para mí hasta hoy».
Los fichajes más caros del Liverpool FC
Jugadores Posición Procedencia Año Fichaje Aleksander Isak Delantero Newcastle United 2025 145 millones de euros Florian Wirtz Centrocampista Bayer Leverkusen 2025 125 millones de euros Hugo Ekitike Delantero Eintracht de Fráncfort 2025 95 millones de euros Darwin Núñez Delantero Benfica 2022 85 millones de euros Virgil van Dijk Defensa FC Southampton 2018 84,65 millones de euros Alisson Becker Portero AS Roma 2018 72,5 millones de euros Dominik Szoboszlai Centrocampista RB Leipzig 2023 70 millones de euros Naby Keita Centrocampista RB Leipzig 2018 60 millones de euros Luis Díaz Delantero FC Porto 2022 49 millones de euros Milos Kerkez Defensa AFC Bournemouth 2025 46,9 millones de euros