¡Buenas noticias para el VfB! ¿Tiene el Stuttgart una ventaja decisiva sobre un posible candidato al traspaso?

Valencia CF y Betis siguen a Chuki y podrían ficharlo el próximo verano.

El talentoso delantero pertenece al Valladolid de Segunda División y su contrato vence este verano. El club busca renovarlo, pero aún no hay acuerdo.

Según AS, es poco probable que se quede: busca un nuevo reto y podría fichar gratis este verano.