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Christian Guinin

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¡Buenas noticias para el VfB! ¿Tiene el Stuttgart una ventaja decisiva sobre un posible candidato al traspaso?

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Al parecer, el VfB Stuttgart tiene una ventaja decisiva para fichar a Chuki, del Real Valladolid.

Según Mundo Deportivo, el delantero de 21 años prefiere irse al extranjero.

  • Valencia CF y Betis siguen a Chuki y podrían ficharlo el próximo verano.

    El talentoso delantero pertenece al Valladolid de Segunda División y su contrato vence este verano. El club busca renovarlo, pero aún no hay acuerdo.

    Según AS, es poco probable que se quede: busca un nuevo reto y podría fichar gratis este verano.

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  • ChukiGetty Images

    Los grandes clubes de la Serie A también quieren fichar a Chuki

    No obstante, la competencia internacional también es de primer nivel. Se rumorea que Juventus, Como 1907 y RB Leipzig buscan fichar al jugador de 21 años.

    Con 15 participaciones en goles (siete tantos y ocho asistencias), Chuki brilla en un Valladolid que lucha por no descender: solo le separan cinco puntos del abismo.

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