Buenas noticias para el Manchester United: la lesión de Matheus Cunha no es grave, justo antes del gran partido contra el Liverpool

Los Red Devils celebraron la vuelta de Cunha al entrenamiento del jueves en Carrington. El exjugador del Wolverhampton se perdió la victoria 2-1 ante el Brentford el lunes por una lesión en el flexor de la cadera, pero su regreso al campo indica que podría estar listo para este fin de semana.

El equipo de Michael Carrick se prepara para uno de los partidos más importantes del calendario, y contar con su influyente ‘10’ sería un gran impulso. El brasileño ha estado en buena forma este año, y su regreso a los entrenamientos llega en el momento perfecto, cuando el United busca afianzar su puesto entre los cinco primeros de la Premier League y clasificarse para la Liga de Campeones.