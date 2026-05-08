Dani quiere quedarse cerca de casa, y a Danny, hincha del West Ham, le costaría ver a un héroe de la Liga de Conferencias de 2023 con otra camiseta.

Con todo esto en mente, ¿estará Bowen destinado a quedarse en el club hasta que deje de ser útil? Al preguntarle, Johnson —en colaboración con BetMGM— respondió a GOAL: «Sí, creo que sí. Ha habido rumores sobre otros clubes, posiblemente más grandes, pero nunca se concretaron. Por la razón que sea, él no lo quería o el club no lo deseaba lo suficiente. Así que creo que tiene la oportunidad de quedarse allí y convertirse en una leyenda del club.

«El West Ham es una gran familia, lo cual es obviamente encantador. Así que, por el simple hecho de irme a pasar los que podrían ser los peores dos o tres años de mi carrera a otro sitio y perder eso, en mi opinión, prefiero quedarme».