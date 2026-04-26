Bryan Mbeumo se ha estancado: ¿debería preocuparle al Manchester United la falta de goles de su fichaje de 65 millones de libras?

La indecisión de Carrick sobre el delantero centro agrava el problema. Mbeumo ha perdido eficacia desde que juega con Sesko: no ha disparado en los cuatro partidos en los que actuó en la banda derecha. Antes, con Amorim, formaba una dupla sólida con el lateral Amad Diallo.
Ahora compiten por el mismo puesto. Amad brilló ante el Chelsea saliendo desde el banquillo y también fue el mejor atacante en la derrota contra el Leeds, encuentro que Mbeumo comenzó en el banco por lesión.
Mbeumo necesita recuperar cuanto antes su mejor nivel y evitar que su sequía goleadora se extienda hasta el final de la temporada. Si no marca en los últimos cinco partidos, acabará con menos tantos que los que Hojlund logró en su debut y podría repetir el preocupante camino del danés.
Debe seguir su propio mantra y rendir mucho mejor; de lo contrario, su soñado fichaje por el United podría terminar antes de lo esperado.