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Bruno Guimaraes confirma que se encuentra en aislamiento tras haber sido diagnosticado con una enfermedad tras su viaje a Barcelona con el Newcastle
Diagnóstico de paperas para la estrella del Newcastle
NGuimaraes ha confirmado que se encuentra actualmente en aislamiento tras haber sido diagnosticado con paperas. El centrocampista fue una de las ausencias más destacadas durante la decepcionante derrota por 2-1 de los Magpies ante su rival local, el Sunderland, el domingo, un resultado que se decidió con un gol de Brian Brobbey en los últimos minutos en St James' Park.
El jugador de 28 años recurrió a las redes sociales para explicar por qué no pudo apoyar a sus compañeros desde la grada, revelando que notó los síntomas físicos poco después de regresar del viaje del club al Camp Nou para disputar la Liga de Campeones. Guimaraes había viajado a España para ver la derrota por 7-2 del Newcastle ante el Barcelona, a pesar de estar ya de baja por una lesión en el tendón de la corva que sufrió contra el Tottenham en febrero.
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Guimaraes confirma el diagnóstico
Al compartir la noticia con sus seguidores, el exjugador del Lyon detalló la rápida aparición de la infección. «La única razón por la que no estoy en el estadio de Newcastle es que, tras nuestro vuelo de vuelta desde Barcelona, noté que tenía la cara hinchada y pensé que se trataba de una reacción alérgica», escribió Guimaraes en Instagram. La hinchazón es un síntoma habitual de las paperas, que afectan a las glándulas salivales.
El centrocampista buscó rápidamente ayuda profesional, ya que su estado empeoró de la noche a la mañana. Guimaraes añadió: «Pero al día siguiente, cuando me desperté, me di cuenta de que era mucho más que eso. Le envié una foto al médico y vino a examinarme. Se confirmó que tengo paperas, y tengo que permanecer aislado durante cinco días y evitar la actividad física durante un poco más de tiempo. Mi objetivo ahora es recuperarme y estar al 100 % lo antes posible».
Se intensifican los rumores sobre fichajes
Aunque el comunicado sobre su estado de salud aclara el motivo de su ausencia, llega en un momento en el que cada vez se habla más de que Guimaraes podría abandonar Tyneside. Según se informa, el Manchester United se encuentra en negociaciones avanzadas para hacerse con sus servicios en una operación valorada en aproximadamente 69 millones de libras, ya que los «Diablos Rojos» buscan renovar su mediocampo de cara a la próxima temporada.
Según se informa, el veterano de Old Trafford, Casemiro, ha recomendado a su compañero de selección a los directivos del United mientras se prepara para abandonar el club este verano. Sin embargo, cualquier acuerdo podría verse amenazado por el Real Madrid, ya que hay informes que sugieren que el gigante español ve a Guimaraes como el sucesor a largo plazo del legendario dúo formado por Luka Modric y Toni Kroos.
- AFP
Repercusiones en los planes de Eddie Howe
La coincidencia de esta baja supone otro revés para Eddie Howe, que ya tiene que lidiar con una lista de lesionados cada vez más larga en St James' Park.
Guimaraes no ha jugado desde el 10 de febrero, y su periodo de aislamiento retrasará aún más su regreso a los entrenamientos, justo cuando el club intenta superar una racha de malos resultados en la Premier League.
Con los Magpies buscando recuperar su mejor forma tras su abultada eliminación europea y la derrota en el derbi ante el Sunderland, Howe estará desesperado por recuperar a su talismán del centro del campo.
Por ahora, el brasileño permanece confinado en su domicilio, centrado en una recuperación que los aficionados del Newcastle esperan que sea rápida, en medio de los rumores que circulan sobre un fichaje de alto perfil para el verano.
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