Bruno Guimaraes confirma que se encuentra en aislamiento tras haber sido diagnosticado con una enfermedad tras su viaje a Barcelona con el Newcastle

NGuimaraes ha confirmado que se encuentra actualmente en aislamiento tras haber sido diagnosticado con paperas. El centrocampista fue una de las ausencias más destacadas durante la decepcionante derrota por 2-1 de los Magpies ante su rival local, el Sunderland, el domingo, un resultado que se decidió con un gol de Brian Brobbey en los últimos minutos en St James' Park.

El jugador de 28 años recurrió a las redes sociales para explicar por qué no pudo apoyar a sus compañeros desde la grada, revelando que notó los síntomas físicos poco después de regresar del viaje del club al Camp Nou para disputar la Liga de Campeones. Guimaraes había viajado a España para ver la derrota por 7-2 del Newcastle ante el Barcelona, a pesar de estar ya de baja por una lesión en el tendón de la corva que sufrió contra el Tottenham en febrero.