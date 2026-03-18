Bruno Fernandes y Casemiro aconsejan al Manchester United que fiche a una estrella brasileña, mientras los «Diablos Rojos» buscan un refuerzo para el centro del campo

El interés por el astro de los Wolves se ha visto reforzado por un importante respaldo procedente de la propia plantilla del primer equipo del United. Según informa The Sun, el propio Casemiro ha recomendado a su compatriota a los directivos del club, ya que cree que el exjugador del Fluminense tiene exactamente lo que se necesita para triunfar en Manchester.

También se dice que el capitán Fernandes es admirador del centrocampista, mientras que la antigua estrella de los Wolves, Matheus Cunha, también ha apostado por el fichaje de André por un club europeo de primer nivel. Estos avales han aupado a André en la lista de candidatos, ya que el United busca incorporar al menos a dos nuevos centrocampistas durante la próxima ventana de fichajes.