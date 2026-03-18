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Bruno Fernandes y Casemiro aconsejan al Manchester United que fiche a una estrella brasileña, mientras los «Diablos Rojos» buscan un refuerzo para el centro del campo
La estrella del Molineux es un objetivo muy codiciado
Mientras el United busca llenar el vacío que dejará la inminente marcha del veterano brasileño, ha centrado toda su atención en Molineux. Andre ha sido identificado como uno de los principales candidatos para reforzar el centro del campo, tras haber causado una gran impresión desde que llegó procedente del Fluminense en agosto de 2024 por 21 millones de libras. A pesar de sus buenas actuaciones, los Wolves se encuentran actualmente en la última posición de la tabla de la Premier League, y se cree que una oferta de unos 35 millones de libras sería suficiente para tentarlos a vender —una valoración que podría bajar significativamente si el club no logra evitar el descenso, lo que lo convertiría en una opción aún más atractiva para los Red Devils—.
Menciones en el vestuario para André
El interés por el astro de los Wolves se ha visto reforzado por un importante respaldo procedente de la propia plantilla del primer equipo del United. Según informa The Sun, el propio Casemiro ha recomendado a su compatriota a los directivos del club, ya que cree que el exjugador del Fluminense tiene exactamente lo que se necesita para triunfar en Manchester.
También se dice que el capitán Fernandes es admirador del centrocampista, mientras que la antigua estrella de los Wolves, Matheus Cunha, también ha apostado por el fichaje de André por un club europeo de primer nivel. Estos avales han aupado a André en la lista de candidatos, ya que el United busca incorporar al menos a dos nuevos centrocampistas durante la próxima ventana de fichajes.
Competencia por el centrocampista del Wolves
Aunque Andre sigue estando muy cotizado, el United no es el único grande europeo que sigue de cerca su situación. Tanto al Liverpool como al Bayern de Múnich se les ha atribuido anteriormente interés por el internacional brasileño, que ha disputado 13 partidos con su selección, pero que no ha sido convocado para la última convocatoria de la Seleção de cara al próximo parón internacional.
Otros objetivos en el radar
Aunque Andre es uno de los nombres clave de la lista, el United mantiene abiertas sus opciones mientras se prepara para un verano ajetreado bajo la nueva estructura deportiva. El club también ha sido relacionado con la estrella del Crystal Palace, Adam Wharton, y con Elliot Anderson, del Nottingham Forest, en su búsqueda de talento contrastado en el fútbol nacional.
Carlos Baleba, del Brighton, es otro nombre que se menciona con frecuencia en los círculos de fichajes de Old Trafford. Ante la previsión de una purga brutal destinada a recaudar fondos y liberar espacio en la plantilla, el centro del campo sigue siendo la zona prioritaria para el refuerzo, ya que el club busca proporcionar más apoyo a Fernandes en el último tercio del campo.
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