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¡Bruno Fernandes sucede a Kevin De Bruyne! El capitán del Manchester United es llamado «el mejor centrocampista de la Premier League» tras otra actuación magistral contra el Chelsea
Hargreaves elogia al nuevo rey del centro del campo
El excentrocampista del Bayern de Múnich y del United, Owen Hargreaves, cree que Fernandes ha superado a Kevin De Bruyne y se ha convertido en la principal fuerza creativa del fútbol inglés. Tras la victoria de los Red Devils en Stamford Bridge, Hargreaves afirmó que el capitán del United ya supera los estándares de la leyenda del City.
«Bruno Fernandes será candidato al premio al mejor jugador del año; crea momentos decisivos», declaró Hargreaves a TNT Sports. «Hoy fue el mejor en el campo y, con Cunha definiendo, parece que la Champions vuelve a Old Trafford. Ahora mismo es el mejor centrocampista de la Premier; De Bruyne lo fue un tiempo, pero ahora el mejor es Bruno. Ahora mismo, para mí es el mejor jugador de la Premier League; no siempre, pero ha mantenido el mejor nivel durante toda la temporada».
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En busca de un hito en la Premier League
Las cifras confirman que Fernandes está en otra liga este curso. Con la asistencia del gol decisivo en Londres, el centrocampista alcanzó 18 pases de gol en la Premier, a solo dos del récord de Thierry Henry y De Bruyne, cuando quedan cinco partidos.
Pese a los premios individuales que se acercan, el portugués se centra en el bien del equipo. «Siempre digo que quiero hacerlo mejor que la temporada anterior», declaró a TNT Sports. «Quiero mejorar mi juego en general. No solo las asistencias o los goles, sino todo, y necesito progresar cada semana para ser mejor jugador y terminar mi carrera de la mejor manera posible».
Carrick atribuye el éxito a una mentalidad arrolladora
El entrenador del United, Michael Carrick, destacó la fortaleza colectiva que permitió resistir los 21 disparos del Chelsea. La victoria alejó al United 10 puntos del sexto, el Chelsea, prácticamente eliminando sus opciones de entrar en el top-4. Carrick subrayó la solidez mental de su equipo como clave del triunfo.
«Creemos que fue merecida. Los contratiempos de los últimos días, la pareja de centrales que teníamos... iba a ser un reto, pero la defensa estuvo inmensa en circunstancias difíciles», afirmó el técnico del United. «Para mí, la actitud fue de primera esta noche», añadió tras una noche de largo sufrimiento defensivo.
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La lucha por clasificarse para la Liga de Campeones
La victoria da al United un respiro clave en la recta final de la temporada. Fernandes, decisivo tras la marcha de Ruben Amorim, admitió que el club debía reaccionar tras una semana difícil. Ahora el equipo ve más cerca la clasificación europea.
«Nos sentimos tres puntos más cerca de la Liga de Campeones; ahora debemos ganar el siguiente partido. Sabemos que necesitamos puntos para asegurarnos esa plaza y vamos a hacer todo lo posible. Es una sensación increíble; teníamos que recuperarnos y hacer un gran partido hoy porque el Chelsea es un equipo muy bueno. Ha sido muy importante para nosotros: nuestro objetivo es acercarnos a los cuatro primeros, que son los más cercanos a los cinco primeros, y eso es lo que necesitamos».