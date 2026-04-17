Bruno Fernandes revela las «peleas» en los entrenamientos con el exentrenador del Manchester United

El centrocampista insistió en que su carácter expresivo, a veces conflictivo, no es malicioso. Al contrario, lo ve como una herramienta para motivar al grupo en los entrenamientos.

En declaraciones a The Telegraph sobre el motivo de sus arrebatos y el impacto que tienen en el grupo, Fernandes dijo: «Tuve muchas discusiones con él por eso. La gente lo entiende: no es mala intención, solo quiero ganar. Si no lo muestro en los entrenamientos, si no soy ese tipo, los demás bajarán la intensidad.

Conozco a ciertos jugadores: me miran y necesitan verme animado para entender que estoy metido en el partido. A veces debo ser el que aporta energía, grita y hace cosas para que los demás mejoren, porque puedo hacerlo y seguir concentrado».