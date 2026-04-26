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Bruno Fernandes quiere ganar el Mundial para el capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, como agradecimiento por «todo lo que ha dado al fútbol»
Una despedida legendaria para CR7
Fernandes quiere asegurar que la carrera internacional de Ronaldo termine de la mejor forma. El icono del Al-Nassr, de 41 años, podría disputar su último gran torneo: el Mundial 2026, última oportunidad para que el cinco veces Balón de Oro conquiste el único título que falta en su palmarés.
En una entrevista con Wayne Rooney para laBBC, Fernandes lo dejó claro: «Haré todo lo posible para que mi país se sienta orgulloso. Cerrar este último Mundial con Cristiano (Ronaldo) y ganarlo sería increíble. Espero que lo consigamos, no solo por Portugal, sino por todo lo que Cristiano ha dado al fútbol y al mundo».
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El incansable afán de Ronaldo
A pesar de su edad, Ronaldo sigue siendo clave en el equipo de Roberto Martínez. El delantero del Al-Nassr, con 143 goles, es el máximo goleador de la historia y no cede su lugar. Martínez destaca que su fortaleza mental le permite competir al máximo nivel a los 40 años, cuando otros ya se habrían retirado. El seleccionador de Portugal declaró: «Siempre pensé que era el cuerpo el que retiraba a un jugador, pero es la cabeza. La cabeza de Cristiano no ha tomado esa decisión a los 40, 41 años. Un jugador de élite no es el talento, es la mentalidad, la resistencia».
Fernandes sigue siendo la figura clave del United
Fernandes se centra en la selección, pero su futuro en Old Trafford sigue en debate. A pesar de rumores sobre un traspaso millonario a Arabia Saudí, el Manchester United le ha aclarado que no saldrá este verano. La decisión llega tras una temporada en la que el capitán sumó 18 asistencias en la Premier.
Bajo la tutela de Michael Carrick, se ha consolidado como líder en el vestuario. Su compromiso con el United es inquebrantable, y la directiva lo ve como la base de su proyecto para regresar a la cima del fútbol europeo, sin olvidar sus obligaciones con la selección.
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El camino hacia la gloria en el Mundial
Portugal, en el Grupo K, busca el título para Ronaldo. Debutará el 17 de junio ante la República Democrática del Congo en Houston, luego enfrentará a Uzbekistán el 23 de junio y cerrará la fase de grupos contra Colombia en Miami. El torneo, con 48 selecciones por primera vez, se jugará en Canadá, México y Estados Unidos. Aunque cuentan con capitanes de grandes clubes europeos como Fernandes y Bernardo Silva, el objetivo es claro: dar a Ronaldo el mayor premio de su carrera el 19 de julio.