Bruno Fernandes pone condiciones para quedarse en el Manchester United y minimiza el repunte del equipo bajo Michael Carrick

El centrocampista solo ha ganado dos títulos en sus seis años en Old Trafford, cifra que considera insuficiente para un club como el United.

Para Fernandes, que el trofeo de la Premier no regrese al lado rojo de Mánchester desde 2013 es algo que debe corregirse si quiere quedarse hasta el final de su carrera.

«Siempre les digo: “No pueden prometerme que ganaremos la Premier League; eso es imposible”», añadió el internacional portugués. «Pero si me prometen que seremos competitivos y que estaremos en la lucha hasta el final, eso es todo lo que necesito saber. Entonces me tocará dar lo mejor de mí y ayudar a todos a ser la mejor versión de nosotros mismos para convertirnos en el club que queremos ser».