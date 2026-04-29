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Bruno Fernandes pide garantías sobre las ambiciones del Manchester United antes del mercado de fichajes de verano
El Manchester United está desesperado por retener a su estrella
Old Trafford le ha dejado claro a Fernandes que es clave en sus planes. Aun cumpliendo 32 años en septiembre, sigue siendo la figura más influyente del equipo y candidato a los premios al Jugador del Año de la PFA y la FWA. Sin embargo, el control de la situación no está totalmente en manos del United. Tiene una cláusula de rescisión de 65 millones de euros (56,3 millones de libras) vigente hasta la primera quincena de julio. Aunque su contrato dura hasta 2027 con opción a un año más, su ambición de triunfar al máximo nivel sigue guiando sus decisiones.
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Fernandes exige ambición de élite
Según The Telegraph, Fernandes quiere ganar la Premier y la Liga de Campeones, y busca garantías sobre las ambiciones del United. Tras seis años en el club sin optar a títulos, el centrocampista no quiere desperdiciar sus mejores años en un equipo que solo lucha por entrar en el top-4. Ya pidió garantías antes de firmar las renovaciones de 2022 y 2024, pero las campañas de fichajes no cumplieron sus expectativas.
La renovación del centro del campo, prioridad absoluta
Tras renovar su ataque el verano pasado, ahora el United busca reforzar el centro del campo para dar más estabilidad y liberar a Fernandes. Ante la probable salida de Casemiro y la incertidumbre sobre Manuel Ugarte, el club busca hasta tres centrocampistas que aporten la solidez defensiva que tanto ansía Fernandes. Elliot Anderson (Nottingham Forest) y Aurelien Tchouameni (Real Madrid) lideran la lista para el puesto de “6”, mientras que Carlos Baleba (Brighton) también interesa.
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Una maravilla en su mejor momento
A pesar de su edad, Fernandes no muestra deterioro físico. Se recuperó de una lesión en el tendón de la corva en solo 17 días, tiempo que sorprendió al equipo médico. Sigue en lo más alto del fútbol europeo y ya lleva 19 asistencias en la Premier; si suma dos más en los cuatro partidos que quedan, superará el récord de 20 que comparten Kevin De Bruyne y Thierry Henry.