No hay ninguna duda sobre el valor de Fernandes para la causa colectiva en Manchester, pero ciertos rasgos de su carácter, como su tendencia al teatrillo sobre el campo, han suscitado críticas en ocasiones. Teniendo eso en cuenta, ¿es el candidato adecuado para llevar el brazalete del Manchester United?

Cuando le plantearon esa pregunta a Bruce, un hombre que capitaneó al United hacia tres títulos de la Premier League, y que hablaba en asociación con Free Bets, hogar de las mejores casas de apuestas del Reino Unido, dijo a GOAL: «Llevo mucho tiempo respondiendo a esta pregunta. ¿A quién más se lo darías?

«No se puede volver a mi época. Quiero decir, en el equipo en el que jugué, también podrías meter ahí a Mark Hughes; podría poner a Roy, a Robbo, ¿a cuántos más? Ha sido el jugador más destacado y lo que ganó anoche, el premio al Jugador del Año de los Jugadores, te demuestra también lo que los profesionales piensan de él.

«No me di cuenta hasta que acabo de oír que cumplirá 32 años en su próximo cumpleaños [el 8 de septiembre]. Ha sido bastante excepcional para el Man U en los últimos cinco años. Sus cifras están ahí para que todo el mundo las vea.

«Mira, juega con todo lo que tiene. Claro que hay un poco de petulancia de vez en cuando, pero el chico es un futbolista extraordinario y rinde en el escenario más grande de todos, en un equipo que lleva un tiempo sufriendo. Este chico ha sido, en mi opinión, el jugador más destacado del Man U en los últimos cuatro o cinco años».