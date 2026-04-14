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Fernandes-MourinhoGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Traducido por

Bruno Fernandes, furioso, imita a José Mourinho tras la expulsión de su compañero Lisandro Martínez en la derrota ante el Leeds

B. Fernandes
J. Mourinho
Manchester United
Manchester United vs Leeds
Leeds
Premier League
L. Martinez

Bruno Fernandes recordó las palabras de José Mourinho tras la derrota del Manchester United ante el Leeds United en casa. El capitán se mostró indignado por la expulsión de Lisandro Martínez y evitó comentar la labor del árbitro Paul Tierney para evitar sanciones.

  • El United, con diez jugadores, cae ante el Leeds

    El Leeds ganó 2-1 en Old Trafford por primera vez desde 1981, gracias a un doblete de Noah Okafor. Fernandes asistió a Casemiro para recortar distancias, pero el Leeds se llevó los tres puntos. El partido se empañó cuando el árbitro Tierney expulsó a Martínez por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin, dejando al United con diez jugadores casi toda la segunda parte.

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  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fernandes se niega a hablar sobre el árbitro

    Tras el pitido final, el centrocampista portugués mostró su molestia por la falta de coherencia del arbitraje. Su postura recordó a la icónica entrevista de Mourinho en 2014 tras perder contra el Aston Villa, cuando el entonces técnico del Chelsea declaró: «Prefiero no hablar. Si hablo, me meto en un buen lío. Y no quiero líos».

    Al ser entrevistado por Sky Sports sobre la roja a Martínez y la explicación arbitral, Fernandes zanjó: «No hablaré del árbitro; si lo hago, tendré problemas porque las reglas parecen distintas para todos. Se nota en las amarillas, así que mejor callar».

  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un historial de arbitrajes conflictivos

    Tierney ha dirigido 21 partidos de la Premier League con los Red Devils, pero su actuación en Old Trafford genera controversia. La derrota ante el Leeds se suma a las anteriores contra Arsenal y Manchester City en la 2023-24, por lo que el equipo ha perdido sus últimos tres partidos en casa con este árbitro. Sin embargo, la expulsión de Martínez fue la primera tarjeta roja directa que Tierney mostró a un jugador del United.

  • Crisis defensiva de cara al viaje a Londres

    El United visitará el sábado Stamford Bridge sin Martínez, sancionado, y podría perderse también los duelos ante Brentford y Liverpool. El equipo de Michael Carrick tiene siete puntos de ventaja sobre los Blues, sexto, pero debe reajustar urgente su defensa para defender el tercer puesto. Con cinco plazas de Champions posibles vía «plaza por rendimiento europeo», cada punto cuenta a seis jornadas del final.

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