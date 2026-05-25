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EPL Team of the Season GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

Bruno Fernandes, Erling Haaland y el Equipo de la Temporada de la Premier League de GOAL para la temporada 2025-26

Opinion
Premier League
E. Haaland
D. Rice
B. Fernandes
Gabriel
A. Semenyo
I. Thiago
D. Raya
J. Timber
W. Saliba
N. O'Reilly
R. Cherki
Arsenal
Manchester City
Manchester United
Brentford
FEATURES

Otra temporada de la Premier League ha terminado. La lucha por el título y la permanencia llegaron hasta el último suspiro. Al final, el Arsenal celebró su primer título en 22 años, mientras el West Ham descendió en la última jornada.

Con la temporada de premios en marcha, toca valorar a los mejores. La Premier League, una maratón de nueve meses, deja claro quiénes sobresalen.

Aun así, varios jugadores sobresalientes han captado la atención de los redactores y editores de GOAL y se han ganado un lugar en nuestro Equipo de la Temporada de la Premier League 2025-26, dejando a muchos otros fuera.

Este año, como era de esperar, el once está dominado por las estrellas del Arsenal y del Manchester City, así como por fichajes acertados y jugadores que han batido récords. Vamos a ello...

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero: David Raya (Arsenal)

    ¿En qué puesto habría terminado el Arsenal sin David Raya? El mejor portero de la Premier League fue clave para que los Gunners volvieran a ser campeones tras 22 años, gracias a varias paradas decisivas a lo largo de la temporada.

    Destacan su parada con la yema de los dedos ante el Manchester United (1-0 en agosto), un vuelo frente al Brighton en diciembre, dos intervenciones contra el Chelsea en marzo y el milagroso despeje que le negó el gol a Mateus Fernandes en la recta final frente al West Ham.

    Gracias a 19 porterías a cero en 38 partidos y un 70 % de paradas, Raya ha conquistado su tercer Guante de Oro consecutivo y ya figura entre los diez guardametas con más imbatidos en una misma temporada de la Premier.

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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    LD: Jurrien Timber (Arsenal)

    Aunque no fue un gran año para los laterales derechos, Jurrien Timber, compañero de Raya en el Arsenal, se coló en la discusión sobre los mejores del mundo en su posición tras ayudar a su equipo a ganar la liga con sólidas actuaciones en la defensa.

    Ya sabíamos que es un defensa sólido, pero en la 2025-26 añadió gol a su repertorio: ocho participaciones en 30 partidos de Premier.

    Su cuenta incluyó un doblete y una asistencia ante el Leeds, asistencias en los dos derbis londinenses y el gol de la victoria contra el Chelsea en marzo. Un jugador clave en los grandes partidos para Mikel Arteta.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    DFC: William Saliba (Arsenal)

    El dominio del Arsenal en nuestro Equipo de la Temporada llega también al centro de la defensa, donde William Saliba se sitúa en el lateral derecho. Es un defensa de primer nivel, heredero de Virgil van Dijk por su calma bajo presión, sus movimientos fluidos y su estilo elegante.

    Durante la Liga mostró serenidad y complementó a la perfección a un más agresivo Gabriel Magalhães; se situó en el percentil 80 en duelos aéreos ganados y aún más alto en toques, lo que refleja su comodidad con el balón.

    Como Timber, también tuvo su momento de gloria en un partido clave: su único gol de la temporada llegó en la victoria contra el Chelsea en marzo.

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    DFC: Gabriel Magalhães (Arsenal)

    Imposible hablar de Saliba sin mencionar a Gabriel. El brasileño fue un gigante en la defensa del Arsenal y clave en ambos áreas, impulsando al equipo de Arteta hacia el título. Para muchos merecía el premio al mejor jugador de la Premier, aunque otros de este once también tienen argumentos.

    Imparable en defensa y letal en balón parado, marcó siete goles —más que muchos delanteros—, incluidos tantos clave ante Newcastle y Aston Villa.

    Aunque se perdió gran parte de la temporada por lesión, en los 26 partidos que disputó como titular junto a Saliba ayudó a lograr 15 porterías a cero, una cada 1,7 encuentros (datos Opta). Es clave en la mejor defensa del país.

  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    LD: Nico O'Reilly (Manchester City)

    Nico O'Reilly ha tenido una temporada excepcional. Irá al Mundial como lateral izquierdo titular de Inglaterra, pese a ser centrocampista de origen. Su rápida adaptación se debe al genio de Pep Guardiola.

    Revelación de la Premier 2025-26, el lateral de 21 años ha sido clave para el City en defensa y ataque.

    El canterano aportó ocho goles y asistencias, y destacó por sus incursiones para lanzar ataques con un timing impecable en sus entradas al área. Su actuación le ha valido, con razón, el premio al Mejor Jugador Joven de la Temporada.

  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    RM: Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City)

    Tras una temporada con 21 goles y asistencias en dos clubes, Antoine Semenyo se ha adaptado a la perfección al Manchester City desde su fichaje en enero procedente del Bournemouth; parece que lleva años con ellos.

    El City lo fichó en invierno por 62,5 millones de libras (87,5 millones de dólares), superando a Liverpool y Manchester United, y la inversión ya parece rentable.

    Tras anotar 10 goles en la primera mitad de curso con los Cherries, empezó a rentabilizar la inversión con un fulgurante arranque: cinco tantos en sus primeras ocho apariciones en la Premier con los celestes. Hoy cuesta imaginar la banda derecha de los Cityzens sin él.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LEVERKUSENAFP

    CM: Declan Rice (Arsenal)

    Declan Rice fue clave en el título del Arsenal. Aunque no marcaba ni asistía con frecuencia, su trabajo incansable en el centro del campo impulsó a los Gunners hacia su primer triunfo en la Premier League en 22 años.

    El internacional inglés fue el auténtico motor del equipo: no dejó de correr en toda la temporada y compensó con energía desbordante lo que le faltaba en habilidad técnica, demostrando que es una fuerza de área a área más que una figura defensiva en la base del centro del campo.

    Además, su lectura del juego y su oportuno timing en los tackles le permitieron realizar intervenciones decisivas que sofocaron los ataques rivales y evitaron goles en el último momento.


  • Bruno Fernandes Manchester Unitedgetty

    CM: Bruno Fernandes (Manchester United)

    Bruno Fernandes ocupa un lugar en nuestro once ideal tras superar a Gabriel y Rice y ganar el premio al mejor jugador de la Premier League. Más allá de las polémicas, el portugués brilló con el Manchester United.

    Lo más destacado es que batió el récord compartido por Thierry Henry y Kevin De Bruyne de más asistencias en una temporada de la máxima categoría inglesa (21), lo que consolidó su estatus como uno de los grandes de la Premier League. Como ‘10’, impulsó a los Red Devils de nuevo a la Champions.

    Tras la llegada de Michael Carrick como técnico interino en enero, Fernandes elevó su nivel y sumó 14 asistencias en 18 partidos, cerrando la temporada con el récord de pases de gol en la victoria frente al Brighton.

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    LM: Rayan Cherki (Manchester City)

    Rayan Cherki ha sido el fichaje estrella de la Premier League. Su traspaso de 34 millones de libras (46 millones de dólares) pareció un riesgo el verano pasado, pero ha silenciado a los escépticos.

    En su primera temporada en Inglaterra ha silenciado a los escépticos con un fútbol eficaz y espectacular. Es el segundo máximo asistente (12), solo por detrás de Fernandes, y su deslumbrante juego de pies y su visión lo convierten en uno de los jugadores más impredecibles de la liga.

    Debería mejorar su puntería ante el gol, pero su talento único llena estadios. Con solo 22 años, parece una futura superestrella de la Premier.

  • Haaland Manchester CityGetty Images

    Reenvío: Erling Haaland (Manchester City)

    Aunque no ha sido su mejor temporada, Erling Haaland, delantero del Manchester City, vuelve a liderar nuestro Equipo de la Temporada tras ganar la Bota de Oro con 27 goles, superando con comodidad a Mohamed Salah.

    El noruego mantuvo su costumbre de aparecer de la nada para marcar, sumando 27 goles en una temporada que comenzó y cerró en alto nivel. Además, repartió ocho asistencias y mostró mejoras en su juego en y alrededor del área.

    Sus números podrían haber sido aún más impresionantes de no ser por un par de rachas de sequía poco habituales, lo que demuestra lo mucho que damos por sentados sus goles tras cuatro temporadas en la máxima categoría del fútbol inglés.

  • Newcastle United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reenvío: Igor Thiago (Brentford)

    Igor Thiago ha vivido una temporada transformadora: irá al Mundial con Brasil de Carlo Ancelotti tras marcar 22 goles en la Premier y disputarle la Bota de Oro a Haaland.

    El delantero del Brentford acabó con 22 goles en la Premier League, recuperando el tiempo perdido tras una grave lesión de rodilla que le marginó la temporada anterior.

    Su sangre fría ante la portería y su acierto desde el punto de penalti impulsaron la inesperada carrera europea de los Bees, con un momento cumbre: el hat-trick en la victoria 4-2 sobre el Everton en enero. El Brentford haría bien en retenerlo este verano.