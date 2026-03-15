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Bruno Fernandes bate el récord de asistencias de David Beckham con su última actuación heroica para el Manchester United en la crucial victoria sobre el Aston Villa
Victoria récord en Old Trafford
Fernandes llegó al partido contra el Villa necesitando solo una asistencia para igualar a Beckham, pero fue un paso más allá y dio dos. Esto elevó su cuenta de la temporada a 16 asistencias en 27 partidos de la Premier League, una hazaña notable si se compara con los 31 partidos que disputó la leyenda inglesa en la temporada 1999-00. La visión del capitán marcó la diferencia en un partido de alto riesgo, ya que supo encontrar constantemente huecos en la defensa. Su capacidad para crear ocasiones de gran valor le ha situado ahora en lo más alto de la clasificación histórica de asistencias en una sola temporada del club.
- AFP
Influencia contra el Aston Villa
En la victoria por 3-1, el capitán cuajó una actuación completa en el centro del campo que sirvió de base para el dominio del United. Además de sus dos asistencias, registró seis pases clave y creó dos grandes ocasiones, manteniendo una impresionante precisión en el pase del 87 %. Su participación no se limitó al último tercio del campo, ya que registró 71 toques y recuperó el balón en seis ocasiones, demostrando su compromiso defensivo. A pesar de no marcar él mismo, sus asistencias esperadas (xA) de 0,37 y sus constantes avances mantuvieron a los visitantes bajo una presión implacable durante los 90 minutos.
Dominio estadístico esta temporada
Si se analiza el contexto general de la temporada 2025-26, el centrocampista ha sido la principal fuente de inspiración para los Red Devils. Antes de este partido, ya había acumulado 14 asistencias y siete goles en la liga. Si sumamos sus contribuciones en la victoria ante el Villa, su total asciende a 16 asistencias y siete goles en 27 partidos. Ni siquiera una lesión en el tendón de la corva en diciembre, que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante tres partidos, pudo frenar su racha. Su estado de forma actual le sitúa por delante de figuras como Nani, que registró 14 asistencias en la temporada 2010-11, y Antonio Valencia, que logró 13.
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La carrera por la Liga de Campeones
La victoria consolida al United en el tercer puesto con 54 puntos, lo que le da una ventaja de tres puntos sobre el Villa. A falta de ocho jornadas, la lucha por los cuatro primeros puestos se está intensificando. El United afronta una recta final complicada, que incluye un desplazamiento al Chelsea y un importantísimo partido en casa contra el Liverpool a principios de mayo. Mientras el Arsenal y el Manchester City luchan por el título, el United debe mantener la regularidad frente a equipos como el Bournemouth, el Leeds y el Brentford. Con su estrella en una forma que bate récords, el club parece bien posicionado para volver a la competición de élite europea.
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