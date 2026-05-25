Fernandes ha respondido a las acusaciones en el pódcast «The Diary of a CEO» para defender su reputación. El mediapunta mostró su descontento con la interpretación que Keane hizo de sus declaraciones tras el partido, y afirmó que esa versión no reflejaba la realidad.

Recordó que, en realidad, había dicho lo contrario tras el partido: «Hubo momentos en los que debería haber pasado en vez de disparar. Estoy contento por la asistencia, pero sobre todo por la victoria y por cerrar la temporada bien».

Al respecto, le dijo al conductor Steven Bartlett: «No me importan las críticas; siempre las acepto. Lo que no tolero es que se mienta».

Lo que no me gusta es que la gente mienta. Lo que dijiste sobre Roy Keane es falso. Por suerte todo queda grabado; si no, la gente pensaría que yo solo busco la asistencia.

Incluso le pedí a Ole Gunnar Solskjaer su número para enviarle un mensaje y decirle: “No me importan las críticas, pero no tolero que mientan sobre lo que digo”.